U&D, l’ex fidanzata di Sirius si racconta: "Ecco i veri piani di Nicola"

Sono oramai svariate settimane che non si hanno più aggiornamenti riguardanti la relazione amorosa tra la dama Gemma Galgani e il suo corteggiatore Sirius. I due infatti hanno interrotto ogni forma di comunicazione con i loro rispettivi fan, tanto che in molti hanno iniziato a pensare che, con ogni probabilità, il rapporto tra i due sia già terminato.

Ma facciamo un passo indietro e scopriamo qualcosa di più su Sirius, nome d’arte di Nicola Vivarelli. A parlare è di fatto la sua ex fidanzata, Chiara Vannucci. La ragazza è stata di recente contattata dal noto giornale online “Fanpage.it“, che le ha chiesto un’intervista per parlare del giovane marinaio.

La ragazza ha raccontato che il suo fidanzamento con Sirius è durato qualche anno. All’epoca lui aveva 18 anni, mentre lei ne aveva 23. Chiara non esordisce nel migliore dei modi nei confronti di Nicola, dichiarando che la sua storia non è stata tra le più belle in assoluto insieme al marinaio, in quanto il ragazzo era, all’epoca, oltremodo infantile.

Magari con il tempo Nicola ha avuto modo di crescere e maturare, ma la Vannucci non pensa sia maturato a tal punto da iniziare a provare interesse per donne molto più grandi di lui. A tal proposito infatti, sul tema riguardante la storia con Gemma, Chiara si è dimostrata molto titubante, affermando: “Non credo in questa relazione, penso che punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa“.

La Vannucci poi svela che in realtà Sirius ha sempre nutrito interesse per il dating show “Uomini e Donne”, tanto che persino ai tempi in cui era fidanzato con Chiara decisero insieme di partecipare al provino. Appare quindi evidente che persino l’ex ragazza di Sirius non crede minimamente alle intenzioni dichiarate dal ragazzo nei confronti di Gemma. Intanto tutto tace sul fronte social. Non resta che attendere l’eventuale risposta del diretto interessato, oppure attendere a questo punto l’inizio del dating show, per scoprire come stanno realmente le cose tra Gemma e Nicola.