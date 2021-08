U&D, le prime anticipazioni: presenti anche le coppie di Temptation Island

Non manca molto alla fine dell’estate, ma con la sua fine vi sarà l’inizio della nuova attesa stagione televisiva. In particolar modo sono in tanti i fan che attendono con ansia il dating show più amato di sempre, “Uomini e Donne“, lo show capitanato da Maria de Filippi. A questo giro sembra che saranno davvero tante le novità, tra cui circola la notizia che, durante il corso della prima puntata dello show, presenzieranno le coppie del programma “Temptation Island“, ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Sembra infatti che tra le coppie più probabili, ci saranno senza dubbio Claudia e Ste, da poco convolati a nozze; inoltre potranno presenziare anche Floriana e Federico, i due hanno di fatto deciso di concedersi una seconda possibilità in amore, Federico dimostrerà davvero di essere cambiato? Chissà.

Grandi possibilità di vederli in studio saranno le coppie Jessica e Alessandro e Manuela con Stefano (rispettivamente hanno però ritrovato l’amore con i loro rispettivi tentatori).

U&D: le anticipazioni del trono over

Passiamo a questo punto al pezzo forte dello show, il trono over. Anche quest’anno il trono classico e quello over subirà una fusione, ed anche quest’anno, quasi immancabilmente, sarà una presenza fissa la dama torinese Gemma Galgani, magari questo è l’anno buono che troverà davvero l’amore tanto desiderato.

Non solo Gemma ma anche la new entry, Isabella Ricci, sarà una presenza costante nello show. La Ricci infatti, grazie anche alla sua proverbiale classe ed eleganza, ha stregato tutti, fan e cavalieri, creando anche una forma di competizione con la Galgani.

Come può a questo punto mancare Armando Incarnato? Con la sua partecipazione è diventato infatti, insieme alla Galgani, dei veri punti di riferimento nello show di “Queen Mary”. Quasi sicuramente prenderà posto in studio anche Ida Platano ma lo stesso non si può dire di Riccardo Guarnieri che pare abbia deciso di non voler partecipare allo show quest’anno, mentre Roberta Di Padua sembra che non sia stata contattata per niente.

Insomma sembra che tantissime novità aleggiano intorno alla nuova stagione di U&D; a questo punto non resta che attendere ancora un po’ per assistere alla prima puntata. In ultimo, ma non meno importante, personaggio novità della stagione appare essere la partecipazione del primo transgender, ma l’identità appare, per ora, ancora un mistero.