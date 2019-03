U&D, la trans Guendalina Rodriguez su Andrea Dal Corso: "Potrei rovinarlo"

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Andrea Dal Corso e del “no” detto alla tronista Teresa Langella di Uomini e Donne. Durante la villa della Scelta il ragazzo decise di non intraprendere un percorso d’amore con la ragazza, tuttavia, nei giorni a seguire ha avuto un ripensamento ed ha iniziato a cercare un modo per farsi perdonare dall’ex tronista.

Andrea ha iniziato seguire Teresa sul suo profilo Instagram e durante una puntata speciale di Uomini e Donne, dove presenziavano entrambi, ha ammesso che i due si sono rivisti a Napoli ed è scattato un bacio.

In seguito dati i gossip che si erano venuti a creare è stata realizzata un’altra puntata su di loro dove i due hanno avuto un acceso diverbio, tuttavia, ad incrementare maggiormente i rumors sul conto dell’ex corteggiatore però, arriva anche Guendalina Rodriguez, una giovane ragazza brasiliana che in passato ha partecipato ad alcuni reality show stranieri, dichiarado di essere “una trans che fa la escort“.

La giovane escort ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva in compagnia di Andrea Dal Corso suscitando non poche critiche ed addirittura minacce di morte.

Attraverso un’intervista de Il Giornale la Rodriguez ha voluto raccontare la sua verità sulla faccenda, a tal proposito, alla domanda di cosa ci fosse stato tra lei ed Andrea ha affermato :”Sabato sono stata in un locale in Corso Como, a Milano. Mi reco verso la cassa, e lì chi mi ritrovo? Andrea Dal Corso. Mi dice: “Hey ciao tesoro, come stai?” E io: Bene!” . Tieni presente che già prima di questo incontro ci siamo sentiti. Sa benissimo che io potrei anche rovinarlo se volessi, ma non è nel mio interesse.

Il Giornale continua dicendo che stando agli ultimi avvenimenti gira la voce su una presunta bisessualità di Andrea e a tale affermazione la Rodriguez ammette che anche secondo lei è davvero così e che il Dal Corso sia un finto etero.