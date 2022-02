Ognuno di noi nella sua vita affronta diversi cambiamenti, purtroppo anche fisici, magari determinati anche da gravi eventi che possono accadere nel corso dell’esistenza. Ed è proprio questa la vicenda accaduta a Kim Capuano, volto celebre della tv ed ex tronista di Uomini & Donne che tutti sicuramente ricorderanno. Capuano è noto per la sua bellezza e per il suo fascino: la sua carnagione olivastra e il suo fisico mozzafiato hanno fatto impazzire tantissime telespettatrici, e non solo.

Nonostante la sua empatia e la sua bellezza, Capuano durante la sua permanenza presso il programma condotto da Maria De Filippi non è comunque riuscito a trovare l’amore della sua vita. Ha corteggiato diverse donne, ma a quanto pare nessuna faceva al caso suo. Finita la sua esperienza a U&D, Capuano ha fatto presenza fissa alla trasmissione Buona Domenica.

Un incidente disastroso

Capuano, nel corso della sua carriera, ha partecipato anche al reality La Talpa e si è dedicato alla musica, una delle sue passioni. Nel 2007 fu ospite fisso a Domenica In su Rai 1, fino a quando poi arrivò anche la sua consacrazione con la conduzione del programma “Estate sul Due”, format televisivo prodotto dalla Rai.

Anche da conduttore Capuano ha saputo sempre mantenere il suo fascino e si è dimostrato anche piuttosto in gamba. Purtroppo dopo poco tempo la sua vita è stata costellata da eventi poco piacevoli che lo hanno scosso, e molto. Uno di questi eventi ha anche, per certi versi, fatto cambiare l’aspetto a Kim.

Nel 2008 è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione perchè i giudici lo ritennero colpevole di aver aggredito il conducente di un taxi, mentre nel 2001 fu coinvolto in un brutto incidente stradale dopo il quale entrò anche in coma. I segni del sinistro oggi sono ancora visibili sul corpo di Kim Capuano che però si è completamente ripreso da allora.