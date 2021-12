U&D, la stoccata di Gemma Galgani sull’ipotetico ritocco di Giorgio Manetti

Continua senza sosta la guerra fredda e a distanza tra la dama torinese, Gemma Galgani e il suo storico cavaliere, Giorgio Manetti. Una conoscenza tra i due ormai pluriennale ma sembra che oggi, a distanza di anni, tra i due non regni un’amicizia profonda e sincera. Non mancano mai infatti momenti di punzecchiature e frecciatine a distanza.

Secondo Gemma le critiche di Giorgio sono solo la rappresentazione del voler apparire, sfruttando ancora il suo personaggio per poter ritornare alla ribalta. Di recente pare che Manetti abbia criticato non poco la dama per aver ricorso al chirurgo estetico, trasformando forse troppo il suo viso, tanto che ha di fatto affermato che se Gemma fosse stata già così ai tempi della sua conoscenza, ci sono forti probabilità che forse non l’avrebbe nemmeno considerata.

Gemma Galgani, le accuse di Giorgio e la risposta a tono

Ovviamente a questo giro la dama torinese non ci sta e decide di rispondere a tono il bel cavaliere. In una recente intervista al Magazine di Uomini e Donne ecco cosa dichiara la Galgani, in merito alle accuse di Giorgio: “Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati“.

Ma non basta, la donna conclude il suo affondo con un colpo mal caleto, facendo sotto intendere che persino Manetti è ricorso alla chirurgia del ritocco: “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati“.

Insomma pare che, almeno per adesso, le critiche e le stoccate tra i due non siano per nulla finite. Chissà cosa dichiarerà Manetti in merito all’accusa di Gemma.