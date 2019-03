U&D – La Scelta, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta cacciati dal programma: la rivelazione di un ex corteggiatore

La coppia formata da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta ultimamente è molto attiva sui social, soprattutto in questi giorni sta puntando il dito contro Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo la notizia di un loro riavvicinamento. Rosa e Pietro sostengono che sia solo una questione di business e che stiano prendendo in giro i loro fan.

A prendere la parola ora è Amedeo Venza, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne, programma nel quale la Perrotta e Tartaglione si sono conosciuti e innamorati. Quello che dichiara Venza non sono certo parole di lusinga verso Rosa e Pietro: in pratica il ragazzo rivela il motivo dell’assenza della coppia nelle ultime puntate della trasmissione di Maria De Filippi andata in onda in prima serata su Canale 5 e che ha raccontato la convivenza in un casolare dei tronisti e dei corteggiatori, prima di arrivare alla scelta finale in un castello.

Ecco il motivo dell’assenza di Pietro e Rosa nelle ultime puntare de “La scelta” di Uomini e Donne

Durante le puntate che ospitavano le storie dei tronisti Teresa e Lorenzo, la coppia era stata invitata in trasmissione come ospite d’onore, ma nelle ultime scelte andate in onda – quelle di Ivan e Luigi – di loro non c’era nemmeno l’ombra e in molti si sono chiesti come mai: a svelare il mistero ci pensa Venza.

“La coppia Rosa / Pietro durante le registrazioni del programma La Scelta, appena finivano di registrare spoileravano tutto ai loro amici.. Sgamati dalla redazione sono stati fatti fuori! Infatti alle altre scelte non sono stati invitati. Ecco, ve l’ho detto!“, un’accusa di spoiler, quindi.

Al momento i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, vedremo se decideranno di smentire queste dichiarazioni e, nel caso, di far luce sul motivo reale della loro assenza.