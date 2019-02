U&D La Scelta, le parole di Teresa Langella per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: "La vera unicità sta nella normalità

Puntata emozionante quella di venerdì 22 febbraio dello speciale di “Uomini e Donne La Scelta“, incentrata sulla sofferta decisione di Lorenzo Riccardi, che dopo mesi passati negli studi Elios a conoscere diverse corteggiatrici, ha quindi fatto cadere la sua decisione su Claudia Dionigi, la quale – dopo averlo fatto attendere per un pò, quindi preoccupare -ha accettato la sua proposta.

Mentre sono in tanti a domandarsi se è veramente amore tra Lorenzo e Claudia, la protagonista della prima puntata de “La Scelta”, Teresa langella – che ha dovuto incassare un clamoroso due di picche da parte di Andrea Dal Corso – ha voluto commentare e dire la sua sulla nascita di questo nuovo amore a “Uomini e Donne”.

Le parole di Teresa Langella per Lorenzo e Claudia

Nelle scorse ore la protagonista del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Classico” – condotto da Maria De Filippi – ha pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni di immagini Instagram una foto della neo coppia, e a commeto dell’immagine ha scritto: “Vi voglio bene ragazzi. Vi auguro l’amore, quello vero“.

Parole belle si, ma anche altrettanto sincere. Ma la Langella non si è fermata solo a questo perché ha aggiunto: “La vera unicità è nella normalità“. Parole prese a prestito da Claudia Dionigi e che evidentemente Tersa ha fatto sue, ma a chi saranno veramente indirizzate? In molti hanno subito pensato che questo fosse un messaggio subliminale indirizzato ad Andrea Dal Corso, che ha preferito non presentarsi nel momento in cui Teresa avevo scelto di fidanzarsi con lui.

Il chiarimento avvenuto negli ultimi giorno nel corso del Trono Classico non sembra abbia fatto avvicinare i due, che sembrano davvero molto lontani e livorosi. Ma sono in tanti a tifare per un ritorno della coppia. Anche Antonio Moriconi ha voluto dire la sua su Lorenzo e Claudia , facendo degli auguri affettuosi su Instagram.