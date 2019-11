U&D, la risposta di Eleonora Rocchini alle accuse di Dalila Branzani

Dalila Branzani, sorella di Oscar Branzani ex tronista del programma televisivo “Uomini e Donne” e proprietario di una nota linea di costumi, ha lanciato pesanti accuse all’ex scelta e fidanzata del fratello: Eleonora Rocchini.

Dalila ha rivelato infatti che Eleonora, con la quale aveva un rapporto molto stretto, ha iniziato una relazione segreta con Nunzio Muccia, il suo storico fidanzato con il quale ha avuto una lunga relazione, terminata da circa un anno. Pesanti sono state le parole usate dalla sorella dell’ex tronista, sinceramente amareggiata e delusa dall’accaduto.

A far chiarezza su quanto successo è stata la stessa Eleonora attraverso un lungo sfogo pubblicato nel suo profilo Instagram. La ragazza ha spiegato come abbia sempre cercato di mantenere la sua vita sentimentale privata, ma a fronte delle accuse ha confessato di aver concluso la relazione dopo oltre tre anni e mezzo per dei continui tradimenti da parte dall’ex fidanzato Oscar ed alcuni episodi di violenza fisica e psicologica avvenuti nei suoi confronti da parte del ragazzo.

Proprio per questo motivo Eleonora ha dichiarato di essersi persa psicologicamente essendo molto stanca ed infelice dopo la conclusione della sua relazione con Oscar.

Dopo questo periodo difficile Eleonora ha riferito di aver incontrato una persona dolce e con la quale ha trovato un’immediata sintonia: l’ex fidanzato di Dalila, Nunzio Muccia con il quale ha iniziato una frequentazione pur essendo consapevole di compiere un gesto sbagliato e scorretto nei confronti dell’ex cognata. Queste le parole dell’ex corteggiatrice: “Non sono riuscita a parlarne con lei perché non sapevo da che parte cominciare e come giustificare queste mie emozioni, sapevo che era sbagliato, mi vergognavo, sapevo che avrei perso l’amicizia con lei, ci soffrivo, ma nonostante ciò non ho saputo fermarmi“.

Dalila dal canto suo ha subito ribattuto ad Eleonora dicendo: “Tu sei andata in tilt? Vuoi difendere così ciò che hai fatto perché così davanti a tuoi finti sentimenti le persone dovrebbero dire: ‘Poverina, lei si è innamorata’”.