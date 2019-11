"U&D", la replica di Sara Affi Fella: "Forse sono stata troppo in silenzio"

Sono oramai passati tanti mesi dallo scandalo che ha interessato Sara Alfi Fella, la ragazza, ex tronista del famoso dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“. All’epoca dei fatti in molti hanno intitolato l’evento in questione come “Sara Affi Fella Gate“. Nella fattispecie si parla del doppio gioco che la ragazza aveva attuato nei confronti dei suoi corteggiatori.

Infatti Sara, all’epoca dei fatti, quando era tronista del programma succitato, consentiva a farsi corteggiare dai ragazzi, ossia da Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ma allo stesso tempo era ancora fidanzata col suo ragazzo storico Nicola Panico, con il quale ha anche partecipato al famoso programma “Temptation island“.

Ovviamente la cosa ha destato non poco scalpore, e tutto il popolo del web è insorto nei confronti della ragazza, insultandola e criticandola in maniera molto dura, tanto da costringere Sara ad allontanarsi dal mondo della televisione e non solo. Infatti la Fella non ha solo preferito allontanarsi dal mondo della tv, ma anche dai social network, principale fonte di critiche da parte del pubblico.

A distanza di molti mesi la donna ha riattivato i suoi contatti social, e poco alla volta riprende ad avere una vita normale, pubblicando alcune foto della sua quotidianità; ciononostante non mancano alcuni commenti molto aspri alle sue foto, in memoria della situazione accaduta precedentemente.

Sara così ha preferito agire di contropiede, rinvangando lei stessa il passato, con la speranza che prima a poi la questione possa terminare, e voltare pagina una volta per tutte. A tal proposito infatti la ragazza scrive alcune righe circa la scelta di Alessandro Zarino e il no ricevuto dalla tronista Veronica Burchielli.

In merito alla questione che coinvolge i due ragazzi di “Uomini e Donne”, la Fella commenta: “sono stata male: ho perso tanto peso, mi sono fatta seguire psicologicamente, mi sembra che ci sono state anche altre persone che hanno fatto anche peggio di me come abbiamo visto eppure non sono state attaccate, massacrate come lo sono stata io“, in ultimo la Fella aggiunge, chiudendo la sua riflessione pubblicata sulle “IG stories“: “Forse sono stata troppo in silenzio.”