U&D, la redazione smentisce la diffida a Teresa Cilia e attacca: "Pretendeva di partecipare al Grande Fratello Vip"

Nelle ultime settimane Teresa Cilia ha lanciato un duro attacco nei confronti di Raffaella Mennoia, conosciuta per essere il braccio destro della conduttrice Maria De Filippi. L’ex volto del dating show ricorda, sul suo profilo Instagram, un fatto spiacevole successo in una puntata speciale dedicata a Temptation Island, dove è presente anche Salvo: “Ha visto una cosa che non doveva vedere, si è alzato, umilmente e con una dignità, e se ne è andato via. E poi io sono andata dietro di lui. Da lì è partito il tutto”.

Nonostante questo, Teresa ha affermato di avere trascorso quattro anni bellissimi con la redazione di Uomini e Donne e che loro le hanno dato tanto. Ammette di aver portato rispetto anche a Raffaella Mennoia, rivelando però di essere sempre grata solamente a Maria De Filippi per l’occasione avuta.

Raffaella Mennoia, con dei comunicati sui social network, ha deciso di rispondere alle parole di Teresa Cilia, ma i toni non si sono mai placati. Ad intervenire nella discussione ci pensare un altro volto conosciuto della “Fascino P.g.t”.

Il duro attacco della redazione di Uomini e Donne

Lucia Chiorrini, che come possiamo leggere su Linkedin è impiegata nella “Fascino P.g.t“, ha voluto lanciare una frecciatina nei confronti di Teresa Cilia. In primis smentisce una diffida nei suoi confronti, e successivamente aggiunge un altro dettaglio molto importante sulla vicenda.

L’impiegata della società di Maria De Filippi risponde in questa maniera a un post pubblicato da Rudy Zerbi: “Stima infinita e affetto per tutti i miei colleghi e in questa estate di ridicole esternazioni a quanto mi risulta Fascino non ha diffidato nessuno. E volendo essere ancora più chiari, aggiungo che non solo Fascino non ha diffidato quella persona (anche se, a mio avviso, avrebbe fatto bene)”.

In seguito parla della presunta raccomandazione richiesta da Teresa Cilia: “Quella persona è la stessa che mi inviava sms in cui pretendeva che la tanto famigerata redazione e Fascino la raccomandasse al GF VIP. E dato che, alla sua pretesa, non è seguito nulla da parte nostra, ecco che la redazione e io compresa siamo diventati i cattivi. In attesa dei soliti loro bla bla bla”.

Nel discorso entra anche Michele Perna, redattore di Uomini e Donne, in cui ci tiene a smentire una presunta diffida da parte della società di produzione creata da Maria De Filippi nei confronti dell’ex volto del programma.