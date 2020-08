U&D, la nuova tronista sarà transessuale

La nuova stagione di “Uomini e Donne” sta per prendere il via. Salvo imprevisti dell’ultimo momento il talk show dei sentimenti, più famoso della televisione italiana, ripatirà lunedì 14 settembre. Se giovedì 27 agosto è stata designata come data certa per la registrazione della prima puntata, il toto nome su chi siederà sulla poltrona più ambita, ovvero il trono, è partito.

Al momento l’unica certezza arriva dalla piattaforma online “WittyTv”, dove sono stati presentati tre ragazzi sconosciuti al pubblico e di questi solo due diventeranno tronisti. Saranno gli utenti del web a decidere i loro nomi. Inoltre, certa sembrerebbe essere la presenza di Alessandro Basciano, il quale dopo una “gavetta” da corteggiatore prima e tentatore di “Temptation Island” poi, sarebbe stato promosso come tronista.

Addirittura si è vociferato di una “pazzia” da parte di Maria De Filippi: Fabrizio Corona sul trono. Insomma, appare chiaro che tante, troppe cose si stanno dicendo e scrivendo intorno ai futuri tronisti. L’unica certezza, oltre ai due ragazzi che saranno scelti dal pubblico, è che una donna siederà sulla poltrona rossa e stando alle indiscrezioni emerse, sembrerebbe che sia già stata scelta o quantomeno si vada verso un profilo ben preciso.

Stando alle anticipazioni emerse su ” Very Inutil People“, la prima tronista della prossima stagione di “Uomini e Donne” sarà transessuale. D’altronde già in passato Queen Mary ha dato vita a due troni gay, con Claudia Sona prima e Alex Migliorini poi. L’esperimento, in entrambi i casi, ha avuto un grandissimo successo e nonostante le storie per i due tronisti non siano poi andate a buon fine, il pubblico ha comunque apprezzato il gesto della De Filippi.

Insomma, sembrerebbe che la conduttrice abbia deciso di affidare ad una donna trans l’opportunità di sedere sul trono di “Uomini e Donne”. Al momento “Very Inutil People” non aggiunge altro, se non che la redazione della De Filippi ha contattato delle persone che corrispondono al profilo in questione. Dunque la prossima tronista sarà trans, un vero e proprio colpo da 90 di Queen Mary che ancora una volta si rivela essere una fuoriclasse. Questo soprattutto perché in un’Italia in cui si sta combattendo ancora tanto per i diritti LGBTQ, il suo sarebbe un chiaro segnale.