U&D, la madre di Nicola Vivarelli esce allo scoperto: "Gli insulti non li accetto"

L’ultimo periodo di messa in onda di “Uomini e Donne” ha avuto davvero del clamoroso, difatti come sempre la protagonista è stata la dama torinese Gemma Galgani e questa volta ha fatto parlare di sé, per aver accettato la corte di un giovane ragazzo 26enne, Nicola Vivarelli, mentre Gemma di anni ne ha 70. La storia ha attirato critiche e attacchi, ma al contempo ha appassionato.

Tutto la faccenda ha destato clamore e sospetto e il web si è letteralmente inferocito. Per lo più, il pensiero dominante è che Nicola stia solo prendendo in giro Gemma e che quest’ultima non avrebbe mai dovuto accettare la corte di un giovane che potrebbe essere suo nipote, eppure la Galgani sembra essere quasi innamorata di Sirius, manifestando anche segni di gelosia.

In molti, Tina Cipollari in primis, si sono domandati che ruolo avesse la mamma di Nicola in tutta questa storia e soprattutto cosa pensasse del fatto che il figlio frequenti una donna di 44 anni più grande. Adesso per la prima volta, la mamma di Vivarelli è uscita allo scoperto e dalle pagine del settimanale “Chi“, ha raccontato cosa ne pensa di tutta questa storia.

Innanzitutto, la signora Luisella ha parlato del gossip alimentato da Biagio D’Anelli, secondo il quale Nicola sarebbe fidanzato e d’accordo con la madre e la ragazza nel corteggiare Gemma in televisione, solo ed esclusivamente per avere visibilità. In merito alla questiona, la mamma di Vivarelli ha precisato: “Le fake news ormai sono all’ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto. Chi fa insinuazioni poco eleganti non merita nemmeno una virgola, non merita la mia rabbia, neppure una parola sul mio Nicola“.

La donna ha poi confessato che quando il figlio era a casa con lei e insieme vedevano “Uomini e Donne”, lui era sempre rimasto affascinato da Gemma, aggiungendo poi che le storie passate di Nicola, sono terminate perché mancava il dialogo, elemento che invece esiste e persiste nella conoscenza con la Galgani: “Con Gemma l’attrazione è iniziata dal dialogo che hanno iniziato ad avere, molto simile, e dal modo di vedere la vita e l’amore“.

Insomma, la mamma di Nicola conferma che tra suo figlio e la dama torinese vi è davvero un feeling, un’alchimia che, a dispetto di quanto si dica o si pensa è reale ed esiste. In molti sono in attesa di capire cosa accadrà durante l’estate, anche se voci di corridoio vedrebbero la novella coppia far parte del cast della prossima edizione di “Temptation Island Vip“.