U&D, la dura risposta di Armando Incarnato a Karina Cascella: "Fai attenzione al tuo passato"

Nei scorsi giorni Karina Cascella ha attaccato Armando Incarnato. All’opinionista di Barbara D’Urso non è piaciuto come il cavaliere si è posto con la dama Claudia durante una puntata del trono over di “Uomini e Donne”. Incarnato, in quell’occasione ha anche rivelato di avere registrato una telefonata con la dama e questo comportamento proprio non è piaciuto.

Il cavaliere napoletano, però, non è rimasto ad ascoltare in silenzio e ha pubblicato una storia su Instagram per rispondere alla sua conterranea Karina. Una risposta dura che dimostra quanto Armando si sia infastidito per l’intervento della Cascella e, viste le loro origini napoletane lascia intendere anche di conoscere il passato della donna.

Uomini e Donne, Armando Incarnato risponde a Karina Cascella

“Attenta a giudicare il mio presente potrei raccontare il tuo passato“, minaccia furioso Armando che descrive la Cascella come una banderuola e la paragona al suo contachilometri a motore spento, cioè zero. Poi, non ancora contento e soddisfatto, passa a parlare dell’aspetto fisico di Karina che, secondo lui, dovrebbe passare 300 volte dal chirurgo per poter prendere e non essere presa (riferendosi alla frase della donna che “Ma chi ti piglia?!”).

Poi, consapevole che la Cascella deve molto a Maria De Filippi visto e considerato che è stato propri a “Uomini e Donne” che ha conosciuto il padre di sua figlia, non si fa scappare l’occasione di rimproverarla per non aver saputo imparare rispetto ed educazione proprio dalla De Filippi: “Avresti dovuto imparare rispetto ed educazione da quella donna che ti ha ospitato e dato da mangiare per tanti anni. Invece peggiori sempre di più“.

Infine consiglia alla Cascella di taggarsi da sola perché nemmeno ricorda il suo nome. Al momento la guerra tra i due si è fermata qui, ma non è da escludere che prossimamente potrebbero esserci altri “botta e risposta” via social.