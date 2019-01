U&D, la dama del Trono Over Gemma Galgani stila il vademecum della perfetta Befana

Gemma Galgani, la popolare dama del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, è tornata a far parlare di sé dopo la deludente ultima registrazione, per una sua recente Instagram Stories pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo nel noto social network di condivisione, dove ha ironicamente condiviso con le sue fan le istruzioni per diventare una perfetta Befana.

La bionda dama torinese, ormai protagonista da anni del celebre format televisivo, è spesso oggetto delle più aspre critiche non solo per il suo comportamento – perennemente indecisa – nei confronti dei cavalieri che la vogliono conoscere ed instaurare con lei in rapporto sentimentale vero e sincero, ma anche per il suo aspetto fisico, talvolta paragonato alla mitica protagonista della festa dell’Epifania.

Il vademecum di Gemma Galgani per diventare una perfetta Befana

Dopo aver sopportato per anni la più crudele e sottile satira ed ironia – e non solo quella – da parte dell’opinionista del programma Tina Cipollari, Gemma Galgani ha dimostrato di avere un grandissimo humor, condividendo con i suoi numerosi follower su Instagram un simpaticissimo vademecum, che dettaglia le istruzioni di volo per la notte del 6 gennaio.

Gemma infatti si raccomanda dopo aver revisionato accuratamente la scopa, di coprirsi bene per prevenire i reumatismi dell’età, ma anche di mettere poco peso nel sacco per facilitare il decollo,così come di tenere sempre la destra per evitare le collisioni ed immancabilmente di salutare le amiche in volo.

A questi suggerimenti se ne aggiungono degli altri che però fornirà nei prossimi giorni, chiedendo ai suoi fan di avere pazienza e di non farle recapitare del carbone, così come suole fare la Befana con le persone cattive. Gemma non manca occasione per pubblicare sui social messaggi enigmatici e misteriosi, come quello degli ultimi giorni, che in tanti hanno pensato fosse una chiara allusione nei confronti di Rocco Fredella.