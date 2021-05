U&D, la crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: "Ma quale crisi? Tutto organizzato"

Sulle pagine della scorsa uscita in edicola del magazine di “Uomini e Donne” si legge una corposa quanto sentita intervista di Roberta Di Padua e del suo compagno (a quanto pare non ancora per molto), Riccardo Guarnieri. Dopo alcune settimane passate in piena armonia amorosa, testimoniato anche dalle continue storie su Instagram, il tutto all’insegna del romanticismo e dell’amore, oggi sembra che qualcosa sia cambiato.

In realtà, a detta dei sue protagonisti della storia, ad essere cambiate sembrano tante cose, tanto da essere quasi a un passo dal dichiarare la rottura definitiva o quanto meno una pausa di riflessione: “Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto […] è tutto un po’ più freddo“, queste le parole della Di Padua nella scorsa intervista, parole confermate e sottoscritte da Guarnieri.

Amedeo Venza: “Ma quale crisi, è tutto finto”

Pare però che qualcuno non abbia per niente creduto alle parole dei due ex partecipanti di U&D, replicando l’intervista, aggiungendo che in realtà è solo una macchinazione della coppia, una finzione con uno scopo ben preciso, quello di poter andare avanti nel mondo della televisione, giungendo così alla partecipazione di “Temptation Island“.

Tale congettura è stata partorita dalla mente di Amedeo Venza che ha scovato delle foto altamente compromettenti dalle pagine Instagram di Riccardo e Roberta. Foto che lasciano trasparire che tra i due c’è tutto fuorché la crisi amorosa.

Ecco infatti come ha replicato Venza in merito alla questione: “Ma quale crisi??? Questi stanno sempre insieme. Tutto organizzato per finire a Temptation Island – aggiungendo anche – Loro fanno di tutto per far credere di essere in crisi e le loro stesse fanpage li sput**nano, Tra l’altro (voci di corridoio) dicono che vorrebbero partecipare a Temptation per fare un dispetto a Idaaaahahaha”. Sarà vero quanto dichiarato da Venza? Non resta che attendere novità per scoprirlo.