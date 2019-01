U&D, la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua potrebbe essere già finita

In questi giorni si è parlato molto di una relazione tra Roberto Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere viene ricordato dal pubblico per la sua storia d’amore con Ida Platano che è sbocciata all’interno Uomini e Donne. I due, dopo tanti alti e bassi, e in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island Vip, hanno deciso di chiudere la loro storia.

La dama Roberta Di Padua invece la troviamo spesso al centro dello studio di “Uomini e Donne“. Quest’ultima sta cercando di fare alcune conoscenze con alcuni cavalieri del trono over, ma purtroppo ogni tentativo per il momento è un fallimento. In questi giorni però Roberta è stata vista insieme a Riccardo, e immediatamente sono sbocciati i gossip su un possibile amore.

Il post misterioso di Roberta Di Padua

La dama di Uomini e Donne, nella giornata del 22 gennaio ha fatto una diretta su Instagram. In questa circostanza ha voluto parlare della sua attuale situazione sentimentale, facendo capire che le cose non stanno andando per il verso giusto. Secondo i suoi fan, Roberta Di Padua si stava riferendo proprio all’ex cavaliere Riccardo Guarnieri.

Queste sono le parole di Roberta Di Padua: “Ora come sono messa con gli uomini? Male, come sempre! Io vorrei una storia seria, il problema è che bisogna volerlo in due”. La situazione per il momento non è molto chiara, e sicuramente nei prossimi giorni possiamo saperne di più sul destinatario del messaggio

Intanto, nella puntata del 16 gennaio di “Uomini e Donne”, Riccardo Guarnieri, dopo aver chiuso con Ida Platano, è ritornato nel parterre del trono over per conoscere le altre dame. Immediatamente sono arrivati gli attacchi di Gemma Galgani, una delle migliori amiche di Ida, che ha accusato il cavaliere che la sua ex avesse ragione sul suo conto.