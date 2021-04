U&D, la confessione shock di un ex cavaliere: "Dopo aver conosciuto Gemma, volevo andare in convento"

Rocco Fredella ha rivelato a FraLof per il sito PiùDonna.it di essere uscito completamente devastato dalla conoscenza con Gemma Galgani, ai tempi della sua partecipazione a “Uomini e Donne“. I fan del programma ricorderanno senz’altro la storia tra lui e la dama più famosa del trono over, che tanto aveva fatto discutere.

Ciò che ha reso indimenticabile questa frequentazione è stata l’esterna del castello, quando Fredella organizzò una serata particolare per Gemma che non accolse con il suo solito entusiasmo questo slancio di romanticismo. Tanto che la serata finì con un due di picche della dama e lo sconforto del cavaliere. Tutt’oggi Fredella ricorda ancora quell’episodio con una certa amarezza: “Mi sono adoperato per cercare di farla innamorare e non ci sono riuscito. Questo non mi ha fatto desistere. Ho capito al castello che non ci sarei riuscito. Quando tu regali un castello, con carrozza, cavalieri, cena a corte, dopo nessuna donna dice no alla continuazione della serata”.

La focosità di Rocco non è stata gradita dalla Galgani che, ad un certo punto, ha iniziato a sospettare che l’uomo la stesse usando solo per avere visibilità. Le parole di Fredella, ora, smentiscono ancora una volta i sospetti di Gemma: “Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero. Ho accettato di uscire dal programma e l’ho trovato”, riferendosi all’attuale storia con Doriana e rivela la loro intenzione di unirsi in matrimonio, non appena sarà terminata l’emergenza Coronavirus.

Uomini e Donne, Rocco Fredella in crisi per Gemma Galgani

La sua attuale compagna lo ha salvato da una crisi che stava attraversando una volta uscito dal dating show di Maria De Filippi. L’ex cavaliere, infatti, racconta di aver vissuto un periodo difficile che lo stava portando a prendere una decisione drastica e definitiva: “Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo”.

Purtroppo Fredella un mese fa ha perso la madre e ora Doriana è diventata per lui la sola famiglia che gli rimane, proprio per questo e per l’amore che prova per lei, al più presto diventeranno marito e moglie. La location che ospiterà la cerimonia sarà il castello dove portò la Galgani: “Ho portato Doriana allo stesso castello dove avevo portato Gemma, perché è lì che mi voglio sposare. Io mi completo con l’amore”.