U&D, la confessione di un ex cavaliere: "Gemma Galgani probabilmente uscirà dal programma"

L’avventura di Pierluigi Mercogliano viene ricordata soprattutto per la conoscenza, seppur breve, con Gemma Galgani negli studi di “Uomini e Donne“. Purtroppo, come successo in questi ultimi dieci anni, alla fine la dama di Torino decide di respingere il cavaliere.

Pierluigi in questi giorni ha rilasciato una lunga a Fralof per il sito “PiùDonna” in cui ha parlato della sua avventura a “Uomini e Donne” e soprattutto di Gemma Galgani. Proprio sulla dama fa una confessione piuttosto spiazzante, rivelando come molto probabilmente Gems sia pronta a lasciare la trasmissione.

Le parole di Pierluigi Mercogliano

Parlando del suo addio a “U&D”, afferma di aver voluto dare priorità attività professionali, ma non nasconde di esserci rimasto male per aver finito in malo modo la sua frequentazione con Gemma. Ammette di essere sceso per lei poiché la ritiene una bella donna oltre che: “Un modo molto più accessibile per entrare a far parte della famiglia di Maria De Filippi. Il programma girava sempre intorno a lei. Volevo conoscerla da vicino”.

Sul loro primo incontro rivela che è scattato anche il bacio: “Ma non era caloroso. Probabilmente non le piacevo abbastanza, ma in quel periodo avrebbe detto di no a chiunque. Ma io già avevo capito che non sarebbe nato nulla tra noi. Non era scattato nessun feeling particolare, neanche da parte mia. Non mi piaceva tanto neanche il contatto“.

Sul suo futuro televisivo invece non esclude un suo possibile ritorno negli studi di Canale 5, ma ha voluto spezzare una lancia anche a favore di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Difatti le considera come delle persone squisite, sottolineando come riescano a dire sempre la verità al momento giusto.

Nella parte finale della sua intervista poi sgancia una bomba su Gemma: “So che ultimamente sta uscendo con un altro signore. Ti posso anticipare che con questo uomo probabilmente uscirà dal programma. Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lui si chiama Giacomo e la vuole fuori da Uomini e Donne”.