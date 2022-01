U&D, la battuta di Gianni a Tina: "Auguri Befana", ma lei risponde parlando delle sue zone intime

Nonostante il dating show più amato di sempre riprenderà la sua quotidiana messa in onda il giorno 10 gennaio, non c’è invece pausa per le notizie che circolano grazie agli opinionisti. Se normalmente il loro palcoscenico è lo studio di “Uomini e Donne“, oggi si è passati ai social per poter diffondere ilarità e notizia.

Parliamo infatti dei due opinionisti super amati dal pubblico da casa e non solo,Gianni Sperti e Tina Cipollari. Anche nel giorno dell’epifania i due non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi, facendo divertire e incuriosire allo stesso modo i fan.

Gianni Sperti a Tina: “Auguri Befana”, ma lei risponde a tono

Nel giornata di ieri infatti, Gianni ha deciso di contattare su WhatsApp la sua amica e collega da vent’anni, Tina Cipollari, prendendola un po’ in giro. Approfittando del giorno particolare, Gianni le ha scritto: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana“. Tutti conosciamo Tina, sappiamo che la donna è famosa per non farsi attendere troppo quando c’è da dare risposte schiette, sincero e per nulla tra le righe.

Anche questa volta infatti Tina non ha deluso per niente le aspettative del pubblico, rispondendo a Gianni con una nota al vetriolo, riguardante le parti intime dell’opinionista Tarantino: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa“.

Gianni sicuramente si sarà fatto una risata nel leggere messaggio, risata che ha voluto condividere con i suoi fan, tanto che ha condiviso la chat privata al pubblico.

Insomma sembra che tra Gianni e Tina esista un rapporto ventennale anche al di fuori del lavoro, anche quando i riflettori si spengono e si riprende la propria vita privata, e questo sicuramente piace al pubblico.