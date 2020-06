U&D, Karina Cascella furiosa con Gemma e Nicola: "Si tratta di assurdità"

Non c’è pace per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Da quando la dama torinese 70enne, ha accettato la corte del giovane Vivarelli 26enne, la polemica divampa da ogni dove. A “Uomini e Donne“, lui ha deciso di conoscere una donna che potrebbe essere sua nonna, e lei ha accettato di frequentare un ragazzo che potrebbe essere suo nipote.

Insomma i conti non tornano e questa storia appare anomala e strana, per molti. Gemma è già molto invaghita di Nicola, mentre il giovane, che lavora nella marina mercantile, si è sempre mostrato protettivo nei riguardi della Galgani e soprattutto ha sempre risposto per le rime a tutti i detrattori della storia, Tina Cipollari in primis.

La dama Valentina Autiero, si è detta interessata a Nicola e ciò ha scatenato la gelosia della dama torinese, i primi screzi tra la strana coppia iniziano ad esserci, Gemma non accetta che Vivarelli non risponda al telefono, mentre il giovane la trova esagerata e le critiche continuano ad estendersi a macchia d’olio.

Questa volta, l’attacco proviene da Karina Cascella, colei che per diversi anni è stata opinionista a “Uomini e Donne”, anche se in un periodo antecedente la venuta di Gemma. Karina, dopo aver assistito alla puntata del 29 maggio, ha iniziato a sbottare sui social e puntare il dito contro entrambi, non credendo alla veridicità dei sentimenti di Nicola e trovando Gemma esagerata per essersi avvicinata ad un ragazzo che non avrebbe dovuto guardare nemmeno da lontano.

La Cascella ha espresso il proprio parere, utilizzando anche parole forti. Dopo la discussione che la Galgani e Vivarelli hanno avuto in puntata, Karina attraverso il proprio profilo Instagram, ha dichiarato: “Ma lui è vergognoso. Gemma tu stai perdendo il cervello. Questo per avere cinque minuti di visibilità sta facendo questa figura di me..a. Poi mi farà vedere quando sono nel letto… io vorrei essere lì per vedere la scena. Che devono fare… se lo fa un poco più forte, schiatta là. Ci rimane stecchita“.

La Cascella ha poi rincarato la dose e registrando una serie di Instagram stories, si è rivolta direttamente a Nicola, taggando il profilo Instagram del giovane Vivarelli. Karina ha rivolto alcune domande a Sirius, e nello specifico, non credendo minimamente alle sue buone intenzioni, gli ha chiesto cosa gli piacesse fisicamente di Gemma, aggiungendo poi che la gente non è stupida e che tutti sanno che è in trasmissione solo per prendere in giro.

Karina è stata accusata dal fan club della Galgani di umiliare la donna, ma la Cascella ha risposto per le rime, asserendo che in realtà Gemma si umilia da sola perché è impensabile che una donna di 70 anni possa avvicinarsi ad un ragazzo di 26. Infine, Karina ha aggiunto: “Qua non si tratta di romanticismo, si tratta di assurdità“.