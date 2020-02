U&D, Karina Cascella e la possibile sostituzione di Tina Cipollari: arriva la sua risposta

Tina Cipollari è una delle protagoniste del salotto di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, la vulcanica opinionista si è sempre mostrata esuberante, senza peli sulla lingue e soprattutto sempre pronta a criticare corteggiatori, tronisti, dame e cavalieri. La sua più acerrima nemica è Gemma Galgani e quando le due appaiono insieme in video la lite super trash è assicurata.

Risulta chiaro che Tina è ormai una colonna portante e insostituibile a “Uomini e Donne”, eppure voci di corridoio la vorrebbero lontana dal talk show che l’ha lanciata e consacrata nel mondo dello spettacolo, durante la prossima stagione. Il motivo? E’ presto detto, all’orizzonte ci sarebbero le nozze con il suo compagno Vincenzo Ferrara.

Tina e Vincenzo sono legati da poco più di un anno e dopo la fine del matrimonio tra la vamp e Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli, la Cipollari fa ormai coppia fissa con Ferrara. Voci sempre più insistenti vedrebbero i due convolare a nozze in primavera, con Tina che, secondo il settimanale “Nuovo“, avrebbe comunicato ai figli il lieto evento grazie ad un pranzo tutti insieme al ristorante, immortalato dai paparazzi.

Il matrimonio porterebbe inevitabilmente la Cipollari lontana da “Uomini e Donne” e già è emerso il nome di chi potrebbe sostituirla. Secondo i bene informati sarebbe Karina Cascella a prendere il posto della vamp, lei che già in passato ha sostituito Tina quando è diventata mamma dei suoi tre figli, Mathias, Francesco e Gianluca.

La Cascella è uscita allo scoperto e attraverso il suo profilo Instagram ha chiarito la propria posizione in merito alla faccenda e stando alle sue parole non ci sarebbe nulla di vero dietro le voci che aleggiano nell’ambiente dello spettacolo. Rispondendo alle domande dei followers che le hanno chiesto delucidazioni in merito, Karina ha dichiarato: “Assolutamente falso. Tina è insostituibile“.

Karina ha dunque smentito i rumors che la vedrebbero tornare a “Uomini e Donne” dopo anni di assenza. Stando alle sue parole Tina non dovrebbe abbandonare la trasmissione e anche se dovesse sposare Vincenzo in primavera, a settembre tornerebbe comunque nel talk show più carica che mai, pronta all’ennesimo scontro con la sua nemica Gemma.