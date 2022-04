U&D, Karina Cascella attacca Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Nei giorni scorsi i fan di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno assistito al ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un colpo di scena abbastanza clamoroso, siccome i due non è la prima volta che provano a dare una seconda chance al loro rapporto.

Nello studio sia Ida che Riccardo si mostrano sempre più in sintonia, ove la dama di Torino sottolinea come stiano ridendo più in questa circostanza che nel periodo in cui stavano insieme. La scena però non viene apprezzata da Tina Cipollari, opinionista del programma, ove accusa entrambi di essere soltanto dei grandi furbi pronti a fare di tutto pur di avere un po’ di visibilità in televisione.

Le ultime accuse di Karina Cascella

I dubbi, oltre a Tina Cipollari, vengono condivisi anche da milioni di telespettatori ove si aggiunge Karina Cascella, ex volto di “Uomini e Donne”. Rispondendo a un suo fan su Instagram, l’opinionista pare non credere molto a questo ritorno di fiamma, ove lancia praticamente le stesse accuse della vamp bionda.

In merito a questa vicenda Karina dichiara che entrambi si stiano comportando in maniera sbagliata e non soltanto la dama di Brescia: “Ida carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai. Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”.

L’unico a difendere a spada tratta la loro relazione è Gianni Sperti che, proprio in studio, ha affermato lanciando una piccola frecciatina alla sua collega e amica Tina Cipollari: “Ma perché devi parlare così di loro? Io penso che la loro emozione era reale”.