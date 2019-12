U&D, Juan Luis sconfessato dai messaggi alla sorella di Armando: "Sei un sogno proibito"

Tina Incarnato, sorella del cavaliere di “Uomini e Donne” Armando Incarnato, è stata – suo malgrado – tirata in ballo nel corso di una recente puntata del Trono over, infatti, la donna – secondo quanto segnalato dal parrucchiere napoletano in puntata – si sarebbe scambiata nelle ultime settimane dei messaggi con Juan Luis Ciano, il cavaliere italo-venezuelano arrivato in trasmissione per corteggiare la dama torinese Gemma Galgani.

Come è stato rappresentato anche da Armando in puntata, Tina è una giovane e bella donna napoletana di 44 anni, che ama molto la sua privacy, infatti sul suo account social sono poche le fotografie che riguardano la sua vita privata, anche se di lei si è scoperto che ama molto il suo aspetto fisico.

Juan Luis sconfessato dai messaggi con Tina Incarnato

A infrangere i sogni d’amore di Gemma Galgani con Juan Luis Ciano c’ha pensato involontariamente la Incarnato, segnalando al fratello il fatto che Juan Luis si era messaggiato con lei fino a qualche settimana fa, ma non solo, infatti secondo quanto riportato in trasmissione – e dichiarato anche sul web – i due si sarebbero anche incontrati.

Incontro durante il quale Juan Luis ci avrebbe provato con la Incarnato, mentre lei avrebbe categoricamente rifiutato le sue avance. Per motivi di privacy Maria De Filippi non ha potuto mostrare in trasmissione i contenuti dei messaggi, che invece magicamente sono stati divulgati in rete, per attestare la veridicità delle parole di Armando e della sorella Tina.

Armando ormai è diventato il nemico numero uno di Juan Luis, che a causa delle segnalazioni fatte dal napoletano adesso si ritrova in grande difficoltà. Nel corso delle ultime ore sui social sono apparsi i contenuti di alcuni messaggi che Tina Incarnato e Juan Luis Ciano si sarebbero scambiati, in tal senso si legge: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni” – a cui si aggiunge – “Sei un sogno proibito“.

Ma Juan Luis prosegue ancora con un’altra lusinga: “Sei splendida“. I messaggi, stando alla data che si legge nello screen pubblicato sui social, risalirebbero a sei settimane fa, periodo in cui Ciano già faceva parte della trasmissione, quindi era a conoscenza delle regolamento imposto da “Uomini e Donne”, cioè quello che dame e cavalieri nel periodo in cui sono presenti in trasmissione non possono avere approcci con altre persone esterne al programma. I messaggi quindi sconfessano le parole di Juan Luis, ma la domanda che i fan della trasmissione si pongono è se alla luce dei fatti, Maria farà entrare nel programma anche Tina Incarnato.