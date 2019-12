U&D, Juan Luis e la sorpresa a Gemma Galgani: alcuni indizi social rivelano com’è andata

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne“, andata in onda mercoledì scorso, Juan Luis Ciano ha confessato di voler fare una sorpresa a Gemma Galgani. Come lui stesso ha dichiarato, la sua intenzione era quella di raggiungere la Galgani a Torino per farle una sorpresa e tutto ciò era stato confidato solo alla redazione.

Messo alle strette sul suo reale interesse, Juan Luis si è visto costretto a rivelare la sorpresa per cercare di far comprendere che non è certo in trasmissione per prendere in giro Gemma. Fino a questo momento non si hanno dichiarazioni ufficiali circa la questione, ma grazie agli onnipresenti social possiamo dedurre che l’affascinante venezuelano sia già arrivato in quel di Torino.

Uomini e Donne, trono over: la sopresa di Juan Luis per Gemma Galgani

A far credere ai followers che la sorpresa sia già stata fatta, è una storia su Instagram in cui si vede Juan Luis su un treno diretto proprio a Torino e subito dopo in un bar del luogo dove si dichiara affascinato dalla città. Di Gemma nessuna traccia, ma potrebbe essere stata una richiesta della trasmissione stessa che non gradisce gli spoiler prima della messa in onda.

Un particolare sul profilo della Galgani ha fatto pensare ai fan della coppia che tutto stia procedendo per il meglio. Infatti, la dama torinese in una Instagram Story ha voluto far sapere a tutti quanto sia felice, dichiarazione che potrebbe significare che il bacio sia finalmente arrivato o comunque che l’uscita con il suo cavaliere abbia preso una giusta piega.

Avevamo lasciato la Galgani sconsolata durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, alle prese con varie segnalazioni su Juan Luis che l’avevano fatta cadere in una profonda disperazione. Ma allo stato attuale delle cose, sembra che tutto stia andando per il meglio e questo fa pensare che nelle prossime registrazioni l’umore della dama torinese sarà alle stelle.