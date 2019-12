U&D, Juan Luis e la clamorosa dichiarazione di un amico: "E’ andato lì per una scommessa"

Al trono over “Uomini e Donne” sta prendendo sempre più piede la storia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Nella puntata andata in onda mercoledì 18 dicembre, però sembra che le cose tra i due stiano prendendo una brutta piega, sia per alcune segnalazioni sul napoletano, sia per il suo poco trasporto dimostrato per la dama di Torino.

A mettere benzina sul fuoco, in queste ore, ci ha pensato un suo amico che su Facebook ha tentato di difenderlo da insinuazioni sul suo reale interesse verso la Galgani, ma qualcosa è andato storto e quella che doveva essere un’arringa difensiva, si è trasformata ben previsto in qualcosa che potrebbe aggravare la situazione di Juan Luis nel programma.

Grazie ad una segnalazione arrivata a “Ilvicolodellenews.it” direttamente dal gruppo Facebook “Uomini e Donne Original Club“, sono emerse clamorose dichiarazioni, scritte da una persona molto vicina a Ciano sotto ad un post che pubblicizza una serata con il cavaliere del trono over.

Uomini e Donne, trono over: le clamorose dichiarazioni su Juan Luis Ciano

Scalzato da un utente che chiede se Juan Luis stia fingendo e se sia in trasmissione solo per business e visibilità, l’uomo risponde: “Non finge“, ma subito dopo puntualizza: “Lui è stato chiaro non c’è niente tra loro, una bella amicizia che poi lei pensi ad altro e venga illusa dai suoi comportamenti è un’altra storia“, per poi aggiungere che visto il suo garbo, la sua prestanza fisica e le capacità canore, sarebbe giusto per lui che iniziasse un percorso.

“Juan è una persona seria, rispettosa e leale…Purtroppo piace alle donne, ma lui cerca l’amore…E’ andato a Uomini e Donne per scommessa, semplicemente questo”, continua poi. A questo punto l’utente che stava interloquendo con lui, dimostra tutto il suo stupore arrivando a domandare: “E uno cerca l’amore per scommessa? Ma si rende conto di cosa sta scrivendo?“.

L’uomo allora inveisce anche contro la trasmissione sostenendo che l’amore non si trova in “queste trasmissioni”, riferendosi a “Uomini e Donne” e termina: “E’ più facile al supermercato” e ribadisce che sia arrivato nel programma solo per una scommessa personale. E per concludere tira in ballo anche la Galgani: “Gemma si innamora di tutti“.