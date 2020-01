U&D, Juan Luis attacca duramente Gemma: "Ha demolito tutto". La verità sulla notte passata insieme

Sono passate alcune settimane da quando Juan Luis Ciano ha avuto un duro confronto con Gemma Galgani a “Uomini e Donne”, culminato poi con l’uscita dal programma dell’italo-venezuelano. Dopo la sua dipartita, Juan Luis non ha mai parlato direttamente di ciò che è successo in trasmissione, ma ora ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine“.

Nell’intervista Ciano si dichiara molto deluso dal comportamento di Gemma, descrivendola come una persona totalmente diversa da ciò che si era immaginato prima di arrivare su Canale 5. Ricordiamo che i motivi per cui la loro conoscenza è finita, si devono ricercare nel poco trasporto fisico che l’uomo ha dimostrato a Gemma, sommato ai dubbi della dama torinese di una sua ricerca di visibilità sfruttando l’immagine della dama.

Uomini e Donne, trono over: l’attacco di Juan Luis Ciano a Gemma Galgani

Gemma è stata molto dura e decisa con lui, non dandogli alcuna possibilità di replica e chiedendo il suo allontanamento dalla trasmissione, cosa che poi è davvero avvenuta. Ciano ora spiega la sua posizione: “Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato. Gemma mi ha molto deluso, soprattutto perché ha detto molte falsità sul mio conto”, ha esordito l’ex cavaliere.

Precisa inoltre che una delle bugie a cui fa riferimento è il racconto della notte trascorsa insieme, che la Galgani ha descritto fredda e priva di qualsiasi avvicinamento. Invece Ciano sottolinea: “Abbiamo passato la notte abbracciati. Abbiamo avuto uno scambio di tenerezze” e dichiara che i suoi sentimenti sono stati fatti a pezzi da Gemma. Lui confessa che le ha voluto molto bene, ed è rimasto molto deluso per come è andata a finire tra loro.

“Ha distrutto ogni sentimento che ho provato per lei, e lo ha fatto in pochi minuti. È stato come se io e lei non avessimo vissuto nulla quando invece siamo stati ore e ore al telefono, ci siamo raccontati le nostre vite, ma questo non è servito a niente“. C’è stata molta incomprensione tra loro, o almeno così sembra.

Secondo il punto di vista di Ciano, si è inventata cose che non sono mai accadute: “Lei non vuole un rapporto che vive e cresce nella testa di un uomo, ma pretende tutto subito. Il mio bene l’ha visto e tradotto come il bene che si può volere anche a un animale domestico, ma non era così. E’ sempre stata trattata con i guanti bianchi“. Vedremo se la dama di Torino deciderà di replicare a queste affermazioni o deciderà di lasciarsi tutto alle spalle.