U&D, Jessica e Davide hanno preso in giro tutti? Arrivano le voci di un possibile complotto

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è iniziata da qualche settimana e già l’avventura di uno dei tronisti è giunta al capolinea. Nello specifico, Jessica ha fatto anzitempo la sua scelta, ricaduta su Davide, che le ha detto si. Il momento non è ancora andato in onda, ma grazie alle anticipazioni emerse dalle registrazioni, sappiamo che la tronista ha preso la sua decisione.

Jessica ha sempre ammesso che, nel momento in cui avrebbe trovato la persona giusta, sarebbe andata via. Così come ha da sempre palesato, fin dal primo momento che lo ha visto, un fortissimo interesse nei riguardi di Davide. L’attrazione è sempre stata reciproca tanto che, si è addirittura parlato in studio di colpo di fulmine. I due, sono sempre apparsi carini insieme.

Adesso però una notizia inizia a circolare nel mondo del web e non solo: Jessica e Davide si conoscevano già? L’ipotesi del complotto inizia a farsi strada e il dubbio, è stato instillato ancor di più dagli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza. Entrambi, hanno manifestato le perplessità degli utenti che li tartassano di messaggi, in merito alla veloce scelta di Jessica (ricordiamo che il tutto è avvenuto di fretta e furia, tanto che la redazione non aveva nemmeno preparato i famosi petali rossi).

Molti pensano che Davide e Jessica, abbiano preso in giro tutti. La Marzano mette in luce il fatto che alcuni utenti le abbiano fatto notare che sia la tronista sia il suo corteggiatore, sono di Como. Venza invece ha pubblicato una segnalazione pervenutagli: “Ti posso dire che sicuramente si conoscevano (quantomeno di vista). Proprio ieri un amico in comune mi diceva che questa estate si sono visti qualche volta con la stessa comitiva“.

Dunque, sembrerebbe che Davide e Jessica si conoscessero già, almeno di vista. Naturalmente però, vi è anche chi non crede al complotto e pensa semplicemente che tra i due ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Anzi, apprezzano molto Jessica per il fatto che non abbia deciso di allungare il brodo solo per visibilità, come molti hanno e avrebbero fatto.

Il web è spaccato in due e se da un lato c’è chi sostiene la coppia, dall’altro vi è chi grida al complotto e pensa che la tronista e il suo corteggiatore, si conoscessero già. Al momento i diretti interessati tacciono, ma d’altronde se la puntata non va in onda, non possono uscire prima allo scoperto. Staremo a vedere se ci saranno news al riguardo.