Nel trono over di “Uomini e Donne“, la protagonista indiscussa è senza dubbio la dama, Gemma Galgani. Gemma, che è parte integrante del cast da oltre dieci anni, ha fatto molto parlare di sè per le storie d’amore instaurate in passato in trasmissione e per le sue conoscenze attuali. In particolare ciò che attira le critiche è il suo modo di approcciarsi agli uomini.

La sua acerrima nemica è Tina Cipollari, opinionista del programma. Ogni momento è buono per punzecchiarsi e attaccarsi a vicenda e la lite subito divampa, con Maria De Filippi che spesso deve mettersi tra le due. Gemma, in trasmissione ha dato vita a storie con Ennio Zingarelli, Remo Proietti, Marco Firpo, fino al suo grande amore, Giorgio Manetti.

Durante questa nuova stagione, si è parecchio avvicinata al cavaliere Jean Pierre Sanseverino. Dopo una conoscenza di poco più di un mese, il cavaliere ha deciso di mettere la parola fine. Ha asserito di essere stato bene in compagnia di Gemma, che è nata una bella amicizia, ma nulla di più a causa soprattutto del suo atteggiamento possessivo.

Jean Pierre, durante un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, a proposito del suo legame con Gemma, ha dichiarato: “E’ troppo possessiva, salta subito alle conclusioni. Troppo per l’inizio di una conoscenza. Mi ha allontanato. Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni e avvicinamenti fisici, lei corre troppo“.

Insomma per Jean Pierre ciò che lo ha allontanato da Gemma è stata la sua possessività, troppa per una storia che non è mai decollata. La Galgani però si è subito consolata con un nuovo pretendente, che è arrivato in trasmissione per corteggiarla. Si tratta di Jean Louis, cinquantasettenne argentino che ha dichiarato di essere interessato alla dama. Che sia la volta buona per Gemma? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.