U&D, Isabella Ricci contro Gemma Galgani: "È difficile darle un consiglio senza essere sgarbate"

La relazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ex partecipanti del trono over di “Uomini e Donne“, sta andando al disopra di ogni più rosea aspettativa. Entrambi, una volta usciti dal programma, sembrano aver trovato altri punti in comune, come confermato dalla diretta interessata in una intervista al magazine della trasmissione.

“Con Fabio le cose vanno gonfie vele” afferma con entusiasmo aggiungendo: “Stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Da quando ci conosciamo avrò passato massimo tre notti da sola. Noi conviviamo, la maggior parte del tempo lo trascorriamo a casa di Fabio, ogni tanto ci spostiamo a Ravenna”. Per questo motivo annuncia di essere pronta a convolare a nozze a Pescantina, un piccolo comune della provincia di Verona.

L’attacco di Isabella Ricci a Gemma Galgani

Oltre alla bella conoscenza con Fabio, la dama però ha fatto discutere per i suoi faccia a faccia con Gemma. Isabella non ha mai avuto un bel parere nei confronti della Galgani e anche durante l’ultima intervista rilasciata al settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, non si risparmia con delle frecciatine.

“Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma” dichiara in maniera piuttosto schietta Isabella come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” in cui poi ci va ancora più duramente: “Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata“.

Nel corso della propria intervista poi Isabella continua a parlare di Gemma e dei suoi atteggiamenti tenuti negli studi di Canale 5, accusandola che spesso agisce in maniera fin troppo fanciullesca: “Per me si comporta proprio da bambina visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente e dopo il primo bacio si costruisce dei castelli tutti suoi. Dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni“.