"U&D": Intervista doppia a Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Quella tra l’ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex tentatrice di “Temptation Island“, Teresa Langella e il suo corteggiatore e anch’esso ex tentatore di “Temptation Island”, Andrea Dal Corso, è stata la storia più tormentata del trono giovani nella scorsa stagione di “Uomini e Donne“. La scelta di Teresa ricadde proprio su Andrea, ma lui le disse no.

In una cornice fiabesca, con una festa di fidanzamento in piena regola, organizzata dalla redazione di “Uomini e Donne”, lo scorso anno Teresa fece la sua scelta, ma Andrea le diede il due di picche non presentandosi alla serata. Dopo quella sera seguirono diversi contatti tra i due, con Andrea che si dichiarava impaurito nel dare vita ad una relazione solida e Teresa che soffriva per amore.

Ma il colpo di scena e il lieto fine erano dietro l’angolo. Andrea finalmente si dichiarò a Teresa e quest’ultima decise di mettere da parte tutte le reticenze e concedere fiducia al ragazzo che amava. Tornati a “Uomini e Donne” fecero la loro scelta, con tanto di petali rossi e dal quel giorno i due non si sono più lasciati.

Nonostante i più scettici pensassero che tra loro sarebbe durata poco, in primis il papà di Teresa, i due ragazzi oggi stanno ancora insieme e al settimanale “Uomini e Donne Magazine” hanno confessato che presto andranno a convivere a Milano. Teresa ha raccontato: “Tra noi va a gonfie e vele. Naturalmente ogni tanto si discute, tuttavia sarebbe anormale il contrario. Mi sento felice di avere Andrea nella mia vita. (…) il desiderio di viverci quotidianamente oggi è diventato un bisogno!“.

Alle parole di Teresa, hanno fatto eco quelle di Andrea, il quale ha dichiarato: “Tutte le volte che credo di aver raggiunto l’apice del mio sentimento, il limite si sposta sempre più in alto. È incredibile scoprire come finiscano per mancarti anche i difetti dell’altra persona. Questo ha fatto nascere in noi il forte desiderio di una convivenza“.

Insomma il racconto di Andrea e Teresa è stato intenso, intimo, sincero, il progetto della convivenza, della nuova casa insieme ha spazzato via tutti i dubbi che potevano aleggiare ancora intorno a questa coppia. Ed è bello soprattutto vedere come due mondi distanti, come quello di Andrea e Teresa, alla fine siano collimati. Non resta che fare tanti auguri a questi due ragazzi per il loro futuro insieme.