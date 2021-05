U&D, indiscrezione bomba su Eugenia Rigotti: la foto con un misterioso ragazzo

Eugenia Rigotti, l’ex corteggiatrice di Massilimiano Mollicone a “Uomini e Donne”, in queste ore deve tenere testa ad una polemica nata sul web a causa di alcune foto postate sul suo profilo Instagram e che la ritraggono molto vicina ad un misterioso ragazzo. Subito i fan del programma di Maria De Filippi hanno gridato allo scandalo, ipotizzando un coinvolgimento sentimentale della Rigotti durante il suo percorso alla corte del tronista Mollicone.

Dubbi che presto ha chiarito, postando delle Instagram Stories in cui cerca di spiegare la verità dei fatti. Eugenia mette subito in chiaro che il ragazzo che appare accanto a lei, altro non è che il fidanzato della sua migliore amica e quel “finalmente insieme” che in molti hanno frainteso, sarebbe stato un commento rivolto a tutta la compagnia di amici che da molto tempo la Rigotti non incontrava.

Il commento di Eugenia Rigotti sotto accusa

Ma le polemiche non finisco qui, infatti i sempre attenti e sospettosi followers hanno notato un commento – risalente al 14 marzo – lasciato da Eugenia sotto ad un post del ragazzo in questione: “Ciao mi lasci il tuo numero per favore grazie” ricevendo come risposta: “Fifa è pronta rapidaaaa“. Eugenia chiarisce anche questo punto, spiegando: “Mi stava allenando per la partita alla play che avevo programmato per l’esterna con Massimiliano“.

Insomma, la Rigotti ha voluto chiarire una volta per tutte una questione che avrebbe potuto gettare delle ombre sull’autenticità del suo percorso a “Uomini e Donne” e sul suo reale interesse per il tronista. Per mettere a tacere ogni altro tipo di polemica, la ragazza ha deciso di rendere pubblico il suo profilo per dimostrare di non avere nulla da nascondere.

Senza dubbio questa situazione non sarà stata piacevole per lei, e la razionalità che ha dimostrato di avere durante il corteggiamento di Massimiliano l’ha portata a questa conclusione: “Mi dispiace che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma. Però è colpa mia“.