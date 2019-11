U&D, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone si schierano a favore di Alessandro Zarino

Durante le puntate passate del famoso dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, c’è stato un acceso conflitto con i due ex tentatori di “Temptation Island” ed attuali tronisti della succitata trasmissione, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Infatti dietro invito di Maria, il giovane Alessandro ha sollevato una polemica nei confronti di Raselli.

La polemica in questione è data dal fatto che pare vi sia una conoscenza in comune tra la corteggiatrice Veronica Fedolfi e Giulio, gettando quindi una serie di dubbi e polemiche sul percorso dei due. La discussione è divenuta molto accesa, e pare che qualcuno abbia anche preso le parti di Alessandro.

Pare che infatti Ilaria Teolis, anche lei ex partecipante del reality “Temptation Island”, abbia preso la parte di Zarino, condividendo in pieno il pensiero del ragazzo, affermando anche: “La memoria corte a volte è la migliore protezione mentre la coscienza è sporca“. In molti infatti hanno notato e allo stesso tempo criticato l’atteggiamento ostico che si era creato in studio nei confronti di Alessandro.

A tal proposito infatti Veronica Burchielli ha rifiutato Alessandro in maniera frettolosa, divenendo anche la nuova tronista di punta; a difendere ancora una volta le sorti di Alessandro appare essere di nuovo la Teolis, questa volta accompagnata anche da Nunzia Sansone, ex partecipante del reality estivo. Infatti la Sansone ha detto la sua: “Il problema è sempre lo stesso: non sempre le persone sincere e pulite sono apprezzate, però con il tempo tutte si rivelano e sarà a quel punto che capiranno che grande persona sei“.

Inoltre la Sansone ha speso ancora qualche parola nei confronti del ragazzo, aggiungendo: “Sei un grande uomo, sei pulito, sincero… sei tu Ale! Sempre con te“, A questo punto della storia, molti sono stati gli utenti che hanno avuto dubbi circa un complotto orchestrato dal programma nei confronti di Alessandro, e sembra che a riprova di tale tesi sia stati anche gli atteggiamenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti verso Zarino, ma Sperti risponde agli utenti del web, affermando in maniera sarcastica: “Alcune persone si fanno dei film… ma dei film che Machiavelli in confronto è banale!“.