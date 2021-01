U&D, il ritorno di Ida Platano? La confessione e le sue parole su Gemma

Di recente il magazine del noto dating show “Uomini e Donne” ha intervistato di nuovo l’ex tronista del trono Over della passata edizione, Ida Platano. Inizialmente la ragazza sembrava aver trovato il suo cavaliere, ovvero Riccardo Guarnieri, sentendosi felice e soddisfatta di questa scelta. Col tempo però le cose sono cambiate, tanto che tra i due non ha funzionato, trovandosi costretti a dare un taglio al rapporto.

Il Magazine ha dato così modo alla Platano di rispondere alle tante domande dei suoi fan, che vogliono il ritorno di Ida nel programma, concedendosi un’altra possibilità in ambito amoroso. La Platano però ha le idee molto chiare in tema, tanto da risponde in maniera decisa e risoluta alla domanda: “Adesso penso sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho“.

Nulla di fatto dunque per quell’ipotetico ritorno in programma della Platano. Ragazza ha infatti aggiunto che per adesso vuole provare ad essere felice con la sua vita, concentrandosi solo ed unicamente a suo figlio e al suo lavoro, aggiungendo: “se qualcosa deve arrivare, arriverà“.

Però Ida ci tiene a chiarire una cosa, ovvero che l’anello che le è stato regalato dal suo ex compagno, Riccardo Guarnieri, lo aveva sempre indossato per tutto il tempo in cui i due sono restati insieme, a dispetto di quanto aveva in precedenza affermato il cavaliere. In seguito poi il suddetto anello è stato restituito al Guarnieri, durante la puntata del confronto.

La Platano in ultimo fa alcune dichiarazioni sul percorso amoroso della sua amica Gemma Galgani, riguardanti quella sua recente delusione amore con Maurizio Guerci.

La ragazza afferma infatti che i sentimenti sono sempre molto difficile da gestire e che al momento invita la Galgani di seguire il suo cuore, ma soprattutto di restare sempre se stessa, nonostante le sue delusioni amorose con i tanti cavalieri al suo trono.