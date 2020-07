U&D, il ritorno di Gemma Galgani a settembre: La storia con Sirius è conclusa?

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius, avevano lasciato rispettivamente il ruolo di dama e corteggiatore, promettendosi di approfondire la loro conoscenza al di fuori delle mura del programma Uomini e Donne, lasciando in attesa il pubblico. Da sempre famosa per il suo carattere al di sopra delle righe e per nulla facile, Gemma sembra che anche questa volta abbia voluto troncare la relazione con il suo ennesimo corteggiatore.

Un amore criticato sin dal primo giorno di apparizione del giovane Nicola in trasmissione, dovuto al divario generazionale abbastanza consistente. Ma al netto delle critiche, i due protagonisti della storia hanno voluto lo stesso concedersi un’occasione. All’inizio sembra che tutto andasse per il verso giusto, ma qualcosa sembra sia cambiato tra i due.

Secondo quanto riportato dal settimanale “Nuovo tv” sembra infatti che sia stata la stessa Gemma a voler troncare il rapporto con Sirius, in quanto sembra che non abbia avuto quelle sensazioni che tanto sperava di ricevere dal giovane ragazzo. Infatti, stando a quanto riportato dal settimanale, si legge: “Sarebbe stata la dama a mettere un freno alla frequentazione dopo aver riflettuto sul futuro, inesistente, che avrebbe avuto con il marinaio toscano…“.

Sembra dunque che a settembre sarà possibile assistere ancora una volta al trono over presieduto da Gemma, alla ricerca del suo vero principe azzurro, ammesso che esista. Di certo, se quanto riportato dal magazine corrisponde al vero, le prime puntate di settembre saranno unicamente dedicate al confronto tra Gemma e Nicola, e chissà che Maria De Filippi non intervenga nel tentare una forma di intermediazione, dando a Nicola una nuova possibilità.

Intanto i molti rumors nati intorno a quell’ipotetico programma condotto dalla De Lellis e Gemma, sono stati tutti ampiamenti smentiti da Davide Maggio, produttore del programma Giortì, il quale afferma che sono tutte montature, fake news senza alcuna valenza.