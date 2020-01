"U&D", il ritorno di fiamma di Javier Martinez con la sua ex

Di recente si è parlato molto di Javier Martinez, e del suo probabile ritorno di fiamma con una sua ex molto conosciuta. Il ragazzo divenne famoso grazie alla sua partecipazione nel ruolo di tentatore al noto programma Mediaset “Temptation island 6“, dove il giovane Argentino divenne in poco tempo una figura di punta del docu-reality.

Durante la sua permanenza al programma, Javier aveva conosciuto Ilari Teolis e da lì nacque un intenso feeling, tanto che durante il susseguirsi delle puntate, Ilari non aveva fatto mistero di voler continuare la frequentazione con Martinez, una volta uscita dallo show, lasciando definitivamente il suo storico fidanzato di allora, Massimo Colatoni.

Di fatto i due si frequentarono per un po’, ma non per molto, visto che i due col tempo presero strade del tutto differenti, e il bel ragazzo argentino approdò presso il programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne” nel ruolo di corteggiatore, presso la corte di Sara Tozzi.

Un corteggiamento durato poco, per due semplici motivi: alla base Sara aveva concluso in maniera prematura il suo cammino da tronista nel programma, a causa dei suoi sentimenti che ancora provava nei confronti del suo ex ragazzo; inoltre vi fu una segnalazione secondo la quale Javier era ancora molto preso dalla sua ex fidanzata.

Pare infatti che di recente i due ragazzi abbiano trascorso del tempo insieme, e a testimoniarlo è stata una Instagram stories sul profilo del Martinez, ricondiviso poi dalla ragazza. Anche se non si vedono chiaramente i volti, in molti hanno riconosciuto la forma delle unghie e le mani proprio della ex ragazza di Javier; in tanti si sono chiesti se non vi sia un ritorno di fiamma tra i due, che ovviamente solo il tempo potrà confermare o smentire questa nuova ipotesi che vede come protagonista entrambi i ragazzi.