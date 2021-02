U&D, il primo messaggio social di Davide e Chiara dopo la scelta: una promessa ai fan

A “Uomini e Donne” il tronista Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi. Non sono mancate emozioni forti durante la sua scelta, soprattutto nel momento in cui ha dovuto dire addio a Beatrice Buonocore che, ovviamente, è stata distrutta da questa notizia e ha avuto un duro sfogo con la redazione dietro le quinte del programma.

Dopo la messa in onda della scelta, Davide e Chiara sono tornati sui social e hanno voluto scrivere un messaggio ai moltissimi fan che durante il loro percorso li hanno seguiti con tanto affetto. Su Instagram, nel suo profilo ufficiale, Chiara posta una foto di un tenero bacio tra lei e Davide e a fianco si legge: “Ci ho creduto dal primo giorno e tu sei stata la mia più grande scommessa, quella che cresce piano piano dentro di te e poi esplode e si prende tutto.. Proprio come hai fatto tu”. I due ragazzi si trovano a Roma, nella città di Chiara che però precisa di non averla mai vista così bella come ora che la vive con il suo nuovo fidanzato.

Anche Davide ha voluto scrivere due righe per spiegare a tutti quanto sia felice in questo momento: “Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto. (…) Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, ringrazia poi anche il programma “Uomini e Donne” per avergli dato questa irripetibile opportunità: “Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza per aver creduto in me“.

La promessa di Davide e Chiara ai loro fan

Infine la coppia vuole fare una promessa ai suoi followers: “Io e Chiara vi porteremo nella nostra semplicitá di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti“. Quindi, per la gioia dei fan, Chiara e Davide hanno tutte le intenzioni di diventare una coppia social e di tenere sempre aggiornati i loro profili.

La promessa sembra mantenuta, infatti Donadei ieri ha dato la buonanotte pubblicando una Instagram Story con una tenera immagine di Chiara mentre dormiva accanto a lui e pochi minuti fa, un’altra con una pimpante Chiara intenta a scegliere l’outfit per la nuova giornata insieme al suo amore nuovo di zecca.