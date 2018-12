U&D, il nuovo progetto professionale di Sossio Aruta: un modo per stare vicino a Ursula Bennardo

Sossio Aruta, il celebre cavaliere dela dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, è tornato a far parlare di sé non tanto per le sue perenni liti e lascia e prendi con la dama del parterre femminile Ursula Bennardo, bensì per una nuova avvenutra professionale con cui si cimenterà a breve.

Ad annunciare la grande e bella novità è stato proprio l’ex protagonista di “Temptation Island Vip” attraverso un post sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove ha rivelato di non voler smettere di frequentare il mondo del calcio e realizzare dei nuovi sogni, finora tenuti nel cassetto.

Sossio Aruta torna in campo

Non tutti i telespettatori del celebre dating show di Canale 5 sanno infatti che il bel cavaliere è prima di tutto un bravissimo calciatore, tanto che nell’ambiente calcistico viene soprannominato “il Re Leone“. Nel suo curriculm, infatti, Sossio può vantare anche di aver partecipato alla Europa League con il club calcistico di San Marino “Tre Fiori”.

A 48 anni Sossio oltre ad essere un volto noto in televisione, avrà anche la possibilità di tornare protagonista in campo. Come annunciato su Instagram, Sossio ha firmato un con il Grottaglie. in tal senso le sue parole a corredo dello scatto pubblicato: “La mia avventura calcistica continua, alle soglie dei 48 anni ho firmato l’ennesimo contratto calcistico con il Grottaglie, e ricomincio l’inseguimento ai 400 gol in carriera“.

Per Aruta manca poco – solo 23 centri – per raggiungere il traguardo delle 400 marcature, ma sono in tanti a ritenere che questo nuovo impegno professioanle di Sossio sia dovuto anche al nuovo impegno sentimentale con la sua compagna Ursula, con la quale, dopo lunghi mesi di separazione, litigi ed incomprensioni, sia finalmente ritornato il sereno.

Cosa succederà ora a “Uomini e Donne”? Sossio tornerà nel parterre maschile o si ritirerà per sempre dal mondo televisivo?