U&D, il duro sfogo di Ida Platano: "Non potete capire che ci si sta male"

Ida Platano è stata una delle dame del trono over di “Uomini e Donne” e con ogni probabilità a settembre la rivedremo in trasmissione, se non per rimettersi in gioco, almeno per raccontare cosa è accaduto con Riccardo Guarnieri perché, come la stessa Platano ha confessato di recente al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, la relazione con il bel tarantino è giunta al capolinea.

Dunque questo non è un periodo facile per la Platano, la quale è anche vittima degli haters, che non perdono occasione per attaccarla e criticarla. In particolare Ida, promuove molti prodotti dimagranti e di bellezza attraverso la sua pagina Instagram e proprio nelle ultime ore, mentre consigliava una crema gambe ai suoi followers, è stata duramente attaccata proprio per le sue gambe.

L’ex dama non è riuscita a trattenere la calma e si è lasciata andare ad un lungo sfogo proprio contro i suoi detrattori. Ida dice basta e dopo l’ennesima offesa alle sue gambe e al suo fisico, stizzita ha dichiarato: “Non capisco il perché, tanto sono mie, ce le ho io le gambe. Ce le avrò brutte? Pazienza, ma sono mie. Cioè, non riesco a capire perché c’è tanta cattiveria verso le mie gambe. Comunque non potete capire che ci si sta male“.

Le offese ad indirizzo della Platano, sono state: “Gambe da elefante“, “Gambe orribili“, “Gambe bruttissime“; parole che lascerebbero l’amaro in bocca a chiunque. Ida ha poi rimarcato che a volte alcune situazioni possono essere legate a patologie e per tale ragione non bisogna mai permettersi di sparare a zero contro una persona senza sapere nulla sul suo conto.

Probabilmente questo è proprio quanto accaduto alla dama, la quale magari è vittima di una patologia che nessuno conosce. Ad ogni modo si spera che il suo sfogo sia quantomeno servito a tenere a bada i famosi leoni da tastiera, ma è difficile che ciò accadrà e non solo per Ida, ma tutti i personaggi che sono vittima di chi si nasconde dietro uno schermo per offendere gli altri.