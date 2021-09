U&D, il dramma di Luisa Monti: "Sono crollata in sala operatoria"

E’ ormai un anno che Luisa Monti sta combattendo la sua battaglia contro un tumore al seno scoperto nel 2020. Una notizia che l’ha distrutta e che le ha fatto cambiare totalmente i piani per il suo futuro. L’ex dama di “Uomini e Donne“, infatti, avrebbe dovuto sposare a breve Salvio Calabretta, ma il matrimonio è stato rimandato.

Lo scorso 24 luglio a Roma la Monti si è sottoposta a due interventi: una quadrantectomia e un’ovarectomia causa della scoperta di un tumore benigno, ma con grande probabilità di un’eventuale degenerazione. Al settimanale “Uomini e Donne Magazine” l’ex dama ha raccontato quanto sia stato difficile affrontare queste due operazioni.

Uomini e Donne, le parole di Luisa Monti

“E’ stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria“. Tiene a precisare comunque che i medici che l’hanno assistita le sono stati vicini e l’hanno aiutata a superare quel momento di crisi e per fortuna tutto è andato per il meglio.

In questo momento, Luisa deve continuare a sottoporsi a terapie di prevenzione che consistono in 24 sedute di radioterapia e, allo stesso tempo, si deve sottoporre ad una terapia ormonale per la durata di 5 anni. Non si esclude che tra qualche mese potrebbe essere necessaria anche un percorso di chemio in forma leggera.

Un periodo non certo facile per l’ex dama, considerando che non molto tempo fa ha dovuto affrontare anche la dolorosa perdita del padre e ora questa terribile notizia. Per fortuna accanto a lei è sempre presente Salvio Calabretta che senza dubbio l’aiuterà a superare i momenti di crisi.

Sul settimanale del dating show di Maria De Filippi le è stato chiesto a quando è stato rimandato il matrimonio e la Monti ha risposto così: “Dicembre o in primavera“, probabilmente tutto dipenderà da come Luisa risponderà alle terapie. Noi ci auguriamo che le nozze vengano celebrate il più presto possibile.