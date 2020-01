"U&D", il commento di Deianira Marzano sulla storia naufragata di Eleonora Rocchini: lei risponde a tono

Un intenso botta e risposta è nato tra Eleonora Rocchini e la napoletana, partecipante al programma “Saranno Isolani” Deianira Marzano. Quest’ultima è divenuta famosa sui social network grazie ad alcuni sketch comici e divertenti, fino ad arrivare nel mondo della tv.

La Rocchini invece è molto conosciuta nel mondo del gossip per la sua relazione finita molto male con Oscar Branzani. Infatti tra i due nacque un caso di tradimento, e di certo la donna non è stata ben vista da parte della famiglia Branzani, soprattutto a causa di un torto fatto non solo nei confronti del suo ex ragazzo Oscar, ma anche un tradimento emotivo ai danni della sorella di Oscar, Dalila Branzani.

All’epoca dei fatti, Eleonora frequentava in assoluto segreto, il fidanzato di Dalila, ovverosia Nunzio Moccia, provocando ovviamente un vero scoop, dove in tanti hanno criticato molto pesantemente la donna. A distanza di tempo, ancora oggi resta più vivo che mai l’argomento, tanto che anche la Marzano ha risposto alla Rocchini, dopo che quest’ultima ha commentato con delle IG stories, sul suo profilo Instagram personale.

Il commento della Rocchini infatti è stato quello di essere esausta di tante critiche, in maniera del tutto gratuita, prive di fondamento, e soprattutto offensive, aggiungendo: “Che pal*e doversi sempre giustificare e spiegare. Questo è puro trash, mettersi a raccontare ogni volta la vita privata“.

Eleonora inoltre aggiunge: “Io la mia bocca la tengo serrata. Poi diciamocela tutta, sono state raccontate cose non tutte vere e giuste“, concludendo che di certo non è il tipo di persona da pubblicare ogni singolo momento della sua vita, ne darà spiegazioni in merito al suo comportamento di qualche tempo fa, invitando a tutti coloro che ancora commentano la sua vicenda, di cambiare argomento.

Ovviamente la Marzano non è stata impassibile a tale affermazione, rispondendo quasi subito alla provocazione della Rocchini, affermando: “Il trash lo fai tu stessa sulla tua stessa vita. Vedo che tu hai la faccia come il sedere“, continuando dicendo che in realtà tutto ciò che ha detto Eleonora non sono altro che falsità, aggiungendo che, dopo il comportamento avuto, non è ben voluta al sud.