U&D: Ida spiega perché non si sente all’altezza di Riccardo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono ormai sulla bocca di tutti. Il bel pugliese e la bresciana, si sono conosciuti nello studio di “Uomini e Donne“, difatti da qualche anno a questa parte sono i protagonisti indiscussi del trono over. Nel talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, hanno dato vita ad un amore intenso e tormentato.

Ida e Riccardo si sono resi protagonisti di un continuo tira e molla, che li ha visti spesso distanti, ma anche molto vicini. Le incomprensioni caratteriali, i consensi del pubblico a favore di Ida e non di Riccardo, hanno contribuito spesso a farli allontanare. Al contempo però il loro amore ha fatto e fa sognare milioni di fan, che hanno sempre sperato in un lieto fine tra i due.

Nonostante la distanza tra i due durante questo inizio di stagione di “Uomini e Donne”, Riccardo ha fatto un passo verso Ida, dichiarandole tutto il suo amore attraverso una lettera e lei ha deciso di concedergli una nuova possibilità. Nonostante la Platano abbia dichiarato in puntata che Riccardo non l’ha mai fatta sentire alla sua altezza, ha deciso comunque di uscire con lui dalla trasmissione.

E oggi che appaiono più sereni, hanno rilasciato un’intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, durante la quale Ida ha spiegato perchè ha dichiarato di non sentirsi all’altezza di Riccardo. Alla domanda che le è stata posta, ha risposto nel seguente modo: “Riccardo è un uomo bellissimo, super controllato, perfetto. Io sono più semplice e per questo ogni tanto mi sento inferiore a lui. È un signore, mentre io sono una donna più selvaggia: e questa differenza che a volte non mi ha fatta sentire alla sua altezza“.

Riccardo dal canto suo, in merito a tale questione ha dichiarato: “Non so da cosa derivi il fatto che lei non si senta alla mia altezza. Per me è sempre stata alla mia altezza, eccome! Probabilmente lei ha paura di non bastarmi, ma se sono arrivato a pensare di costruire una famiglia con lei vuol dire che mi basta“.

Insomma Ida ritiene che Riccardo sia un uomo perfetto, e quest’ultimo invece ritiene la sua compagna assolutamente alla sua altezza. Stando a quanto dichiarato e a quanto visto, i due appaiono molto più felici e sereni, la speranza è che questa volta possa essere quella buona e che finalmente anche per loro sia arrivato il lieto fine decisivo.