U&D: Ida racconta la reazione di Gemma al suo ritorno di fiamma con Riccardo

A “Uomini e Donne” hanno dato vita ad un amore intenso e tormentato e oggi sono pronti a riprovarci, si tratta della bella bresciana Ida Platano e del tarantino Riccardo Guarnieri. Ida e Riccardo sono stati i protagonisti di un tira e molla continuo che è culminato con un riavvicinamento tra i due, proprio durante le ultime settimane.

Andando con ordine, Ida e Riccardo si sono conosciuti nello studio di “Uomini e Donne”, in quanto entrambi erano partecipanti del trono over. Si sono piaciuti, innamorati e messi insieme, ma tra loro le cose non sempre hanno funzionato, difatti hanno alternato a momenti di vicinanza, momenti di forte lontananza.

Solo di recente però hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione e concedersi una nuova possibilità, soprattutto dopo che Riccardo ha dichiarato tutto il suo amore a Ida, attraverso una lettera. Chi ha da sempre seguito con molta attenzione la loro storia, è stata Gemma Galgani, anch’essa partecipante nel trono over e grande amica di Ida.

Anche Ida e Gemma si sono conosciute a “Uomini e Donne” e adesso sono amiche inseparabili, Gemma ha sofferto con Ida quando era distante da Riccardo e gioito insieme a lei quando si sono ritrovati e a proposito di Gemma, Ida ha raccontato cosa ne pensa la sua amica del suo ritorno di fiamma con Riccardo.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, alla domanda su come avesse reagito Gemma, Ida ha dichiarato: “Gemma in questo lungo periodo mi è sempre stata vicina e ha preso la mia scelta da amica: se io sono felice e sto bene, lei è felice per me. Lei è con me in ogni mia scelta, mi ha sempre spronato a seguire le mie emozioni. Come dico sempre, Gemma è la mia amica del cuore, non potevo trovare amica migliore“.

Insomma Gemma ha approvato la scelta di Ida di concedere una nuova opportunità a Riccardo, si è rivelata un’amica indispensabile e fondamentale per Ida e insieme hanno condiviso tante emozioni. La speranza è che questa volta Gemma possa solo essere felice per la sua amica e non soffrire nuovamente per un eventuale, ulteriore, allontanamento da Riccardo.