U&D, Ida Platano torna a parlare di Riccardo e Roberta: "Se me li trovassi davanti…"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati una coppia storica di “Uomini e Donne”. La loro relazione ha tenuto con il fiato sospeso i fan del programma che hanno assistito a furiose liti, riappacificazione, fino ad arrivare alla proposta di matrimonio a centro studio. Le incomprensioni però sono state più forti della voglia di stare insieme e così è giunto inevitabile, l’addio.

Dopo una lunga assenza dal programma, Ida Platano, ha deciso di rimettersi in gioco, soprattutto ora che Guarnieri è uscito dal dating show di Maria De Filippi con Roberta di Padua. Proprio a tal proposito, Ida immagina quale sarebbe la sua reazione vedendoli entrare nello studio di Canale 5 e lo confida al settimanale “Uomini e Donne Magazine” durante un’intervista: “Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima. Affronterò qualsiasi situazione mi capiterà davanti”.

Ida Platano, il un nuovo percorso a “Uomini e Donne”

Con una ritrovata energia, la Platano sembra non avere alcun timore di dover affrontare questa situazione che, solo pochi mesi fa, le avrebbe provocato tanta ansia e angoscia. Ora, come lei stessa afferma, si è ripromessa di non “buttarmi più da un aereo senza paracadute” e aggiunge che non si aggrapperà mai più solo alle parole, ora il suo futuro compagno di vita dovrà darsi da fare per dimostrare con i fatti il suo interesse per lei e si descrive come “Una Ida 2.0 più consapevole, più forte, più sicura”.

Tornata, quindi, a sedersi tra il parterre femminile sembra proprio che questa volta la Platano sia decisa a dare una svolta definitiva alla sua vita sentimentale. Ida si guarda indietro e pare voler ricominciare da chi le è stato particolarmente vicino durante la forte crisi con Riccardo, stiamo parlando di Armando Incarnato: “Con Armando ci siamo sentiti per poco tempo, quindi non ho avuto modo di conoscerlo bene, anche se una persona non la si finisce mai di conoscere. Dargli una nuova possibilità? Dipende da come mi sentirò. Dipende da come si presenterà, non escludo nulla a priori”. Vedremo se questa volta per lei sarà quella giusta.