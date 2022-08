U&D, Ida Platano ricoverata d’urgenza: "È iniziato tutto con delle emicranie fortissime"

Ascolta questo articolo

Ida Platano ha aggiornato i suoi fan preoccupati dopo l’ultimo suo post che la ritraeva in ospedale. La parrucchiera bresciana ha voluto far sapere ai suoi followers di trovarsi presso un Pronto Soccorso: “Ciao Belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto un abbraccio” all’inizio senza specificare quale sia stata a causa di questa corsa in ospedale.

Questo ha creato, come facilmente immaginabile, tanta preoccupazione tra chi segue con affetto la dama di “Uomini e Donne” e così la Platano si è trovata costretta a fare chiarezza: “È iniziato tutto con delle emicranie fortissime, direi veramente… non le ho mai avute così. Da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso”.

Ida Platano pronta a tornare a “Uomini e Donne”

Non ha specificato cosa abbia causato il suo malessere, l’unica cosa che tiene a precisare è il fatto di sentirsi molto meglio e ringrazia i suoi followers per averle fatto sentire tanta vicinanza e affetto. Nelle Instagram Story si nota che la Platano non sia in forma al 100%, anche se non manca di regalare sempre un sorriso sincero ai suoi fan.

Intanto si avvicina settembre e la dama è pronta a tornare a sedersi nel parterre femminile di “Uomini e Donne”, anche se alcuni rumors hanno anticipato che nella nuova edizione del dating time di Maria De Filippi la Platano potrebbe diventare una sorta di “opinionista in campo“, un ruolo del tutto nuovo per la trasmissione.

Ci saranno anche momenti non proprio facili per lei, visto e considerato il ritorno sia di Riccardo Guarnieri che di un altro suo ex, ovvero Marcello Messina. Il primo sembra essere deciso a tornare per corteggiare Federica Aversano, anche lei quindi di nuovo presente in studio, il secondo invece al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle sue intenzioni.