U&D, Ida Platano lancia l’ennesima frecciata: "Ho elemosinato amore e attenzioni"

Gli occhi non mentono, puoi far finta che tutto vada per il meglio, di esserti lasciata tutto alle spalle, ma uno sguardo racconta la verità sempre e comunque. Vale anche per Ida Platano che, nonostante si faccia coraggio e continui la sua vita tra lavoro, figlio, amici e followers, a momenti i suoi occhi fanno trasparire una sorta di malinconia.

I fan di “Uomini e Donne” avevano sperato di rivedere la dama al fianco della sua storica ex fiamma, Riccardo Guarnieri. In effetti i due hanno riprovato a riavvicinarsi, uscendo insieme e iniziando a sentirsi anche telefonicamente, ma purtroppo è tutto finito prima di ricominciare.

Il cavaliere, infatti, ha subito alzato un muro spiegando di non essere disposto a iniziare di nuovo una storia con Ida se dopo una cena e qualche telefonata sono iniziate le solite discussioni. Insomma, incompatibilità caratteriali insormontabili tra loro e alla fine ci si deve arrendere all’evidenza di non essere fatti l’uno per l’altra.

Le parole di Ida Platano, una frecciata a Riccardo Guarnieri?

Questo lo sa bene anche la Platano, ma nonostante ciò sembra voler togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa e così ha pubblicato parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni: “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me. Mi sono sentita sbagliata, ho permesso mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Poi ho scelto me“.

I suoi followers hanno letto in queste frasi una chiara frecciatina verso Riccardo Guarnieri che, non molto tempo fa, è stato beccato a cena con una signora misteriosa. La sua presenza nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi che ci attende su canale 5 a partire dal prossimo settembre, non è sicura, al contrario rivedremo Ida seduta accanto alla sua fidata amica Gemma Galgani cercare ancora l’amore e un uomo che sappia starle accanto.