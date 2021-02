U&D, Ida Platano furiosa per gli insulti al figlio: "Vergogna e cattiveria"

Ida Platano ha voluto rispondere per le rime all’hater che ha scritto parole offensive rivolte a suo figlio, accanto ad un’immagine postata sul suo profilo Instagram. L’ex dama di “Uomini e Donne“, molto attiva sui social, ha avuto una dura reazione dopo aver letto una frase che ha voluto colpire e offendere la cosa che ha più cara al mondo: il figlio.

In queste ultime ore, la Platano ha pubblicato una Instagram Story dove si vedeva distesa sul divano con accanto il suo bimbo ripreso di schiena. Sotto è comparso il commento di un followers che ha irritato non poco la bella influencer: “Chi è a tuo fianco un cane” con faccine che ridevano. Una chiara presa in giro che la Platano non si è fatta scivolare addosso.

Uomini e Donne, Ida Platano furiosa per l’offesa rivolta al figlio

“Che schifo! Basta mio figlio non si tocca” ha tuonato l’ex dama e subito dopo ha pubblicato un’altra storia nella quale ha fatto intendere che la questione non sarebbe finita lì. Molto probabilmente le intenzioni di Ida potrebbero essere quelle di procedere per vie legali, anche se il profilo dell’utente autore del messaggio sembra essere un fake.

Intanto la Platano, chiusa definitivamente la storia con Riccardo Guarnieri il cavaliere conosciuto in trasmissione e con il quale ha vissuto una travolgente e complicata storia d’amore, sembra essere super impegnata sia con il suo negozio che con le sponsorizzazioni sui social.

Non si sa nulla, invece, della sua vita privata e sentimentale. Al contrario di Guarnieri, la momento Ida ha deciso di rimanere lontana dalle telecamere del dating sow di Maria De Filippi, la sua ultima apparizione a “Uomini e Donne” risale a qualche mese fa quando intervenne in trasmissione per chiarire una volta per tutte le motivazioni che l’hanno portata alla rottura definitiva con Riccardo.