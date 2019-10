"U&D": Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme sui social, boom di like

La turbolenta storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha sicuramente fatto appassionare il pubblico televisivo, che ha assistito agli innumerevoli litigi, ma anche riappacificazione della coppia che ha lasciato un segno indelibile nella storia del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” dedicato agli over.

La loro storia è iniziata qualche anno fa grazie alla trasmissione della De Filippi, dove si erano conosciuti, piaciuti e frequentati, tra mille problemi, non ultimo la distanza: lei vive a Brescia, lui in Puglia. La coppia si è poi rimessa in gioco a “Temptation Island Vip“, da dove sono usciti insieme, per poi invece vedere un’altra battuta d’arresto qualche tempo dopo, che li ha portati a dirsi addio.

Prima foto dopo il ritorno per Ida e Riccardo

La storia tra Ida e Riccardo ha visto però un altro colpo di scena, infatti mentre sembrava che la dama avesse voltato pagina con Armando, Riccardo ha fatto chiarezza nei suoi sentimenti ed ha riconquistato la bresciana, che ha voluto dare un’altra possibilità ad una storia d’amore così importante per lei.

Nelle scorse ore Ida Platano ha condiviso uno scatto di coppia sul suo profilo Instagram a corredo del quale ha scritto: “Chiunque può andare avanti e decidere il finale“. Il passato dunque non si può cancellare, ma per Ida ognuno di noi può essere artefice del proprio futuro. I due sembra siano tornati alla sintonia di un tempo, ma sono in tanti a scommettere che molto presto li rivedremo negli studi di “Uomini e Donne”.

Tra i meno elici per questo ritorno di fiamma c’è sicuramente Armando Incarnato, che nella scorsa puntata del Trono Over non ha mancato di far notare ad Ida le sue incongruenze e le offese che la dama ha detto al cavaliere tarantino. Le parole di Incarnato però non sembra abbiano scalito Ida e Riccardo, che anzi sono stavolta certi di non fare più gli errori del passato.