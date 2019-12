U&D, Ida Platano e Riccardo Guarnieri amore a gonfie vele

La storia d’amore tra la dama bresciana Ida Platano ed il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri continua a tenere banco e a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo e dei fan che hanno visto nascere, crescere, finire quindi riprendere un amore altalenatante, tormentato, ondivago su cui in pochi scommettevano, considerata la totale diversità di carattere dei due protagonisti del celebre dating show “Uomini e Donne“.

Dopo l’ultima intervista di coppia rilasciata da Ida e Riccardo in esclusiva a Witty tv, Ida Platano è tornata ad aggiornare – e rassicurare – i numerosi fan e follower sui social circa la sua relazione con Guarnieri, che stando alle sue parole sembra andare molto bene. La dama ha infatti condiviso nelle ultime ore un romantico post su Instagram, dove ha raccontato gli ultimi aggiornamenti.

Il momento magico di Ida e Riccardo

Ida e Riccardo stanno vivendo un momento magico, anche se sono in tanti a ritenere durerà poco. I due si stanno impegnando molto per smussare alcuni aspetti del loro carattere e gettare le basi non solo per una felice convivenza, ma anche per un duraturo matrimonio. Infatti, come in tanti sapranno, Riccardo ha fatto la proposta di matriomonio a Ida – una delle più tristi mai viste – nel bel mezzo di un confronto negli studi Elios di Uomini e Donne.

Sebbene la Platano non abbia risposto ciò che in tanti speravano, ha voluto comunque provare a vivere la storia d’amore con Riccardo lontano dalle telecamere. Ida ha aggiornato i fan pubblicando nelle ultime ore un post sul suo account Instagram, dove si vede al fianco di Riccardo sorridente e felice.

A corredo dello scatto – che fa ben sperare – si legge: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani” – quindi aggiunge la Platano – “perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere“. Parole che fanno sognare i fan, ma che confermano quindi la loro decisione di uscire dal programma per vivere il loro amore senza le luci dei riflettori.