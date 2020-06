U&D, Ida Platano e la dedica a Maria De Filippi

Una conclusione di giornata molto atipica per la bella dama Bresciana Ida Platano. La compagna di Riccardo Guarnieri infatti, da sempre notoriamente attiva sui suoi principali social network, intenta a fare molte campagne di pubblicità ed esibendo il suo fisico tonico e snello, ieri sera la donna ha voluto dare la buona notte ai suoi fan in maniera diversa, con una dedica.

Una dedica che aveva un significato profondo: “Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto.“, ovviamente non è stato riferito a nessuno, e per ora non sembra sia chiaro la Platano a chi si riferisse con questo messaggio. Allo stesso tempo la compagna di Guarnieri, tra i suoi mille impegni, non ha rinunciato di vedere la replica dell’ultima puntata di “Uomini e Donne“.

La donna infatti commenta istante per istante le varie decisioni prese dai partecipanti al programma, a partire da Carlo Pietropoli, con la sua scelta di Cecilia Zagarrigo. Ida è apparsa anche molto emozionata per quanto riguarda il felice epilogo di Sara Shaimi, il tutto è stato costantemente commentato da numerose Instagram Stories.

In ultimo, alla fine della puntata, la Platano ha sentito il dovere di fare un ringraziamento speciale a chi si trova dietro le quinte del programma, che riesce a garantire la riuscita dello spettacolo nel miglior modo possibile. Allo stesso tempo Ida ha fatto una bellissima dedica alla padrona di casa, una dedica semplice, breve ma sentita, scrivendo semplicemente “Maria” con un cuore.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale con Riccardo Guarnieri, sembra che tutto stia andando per il meglio, ma in tanti le chiedono informazioni sul suo compagno. Pare infatti che Guarnieri continui la sua latitanza sui social network, aggiornando molto poco i suoi profili. D’altro canto Riccardo è sempre stato un personaggio molto timido e riservato sulla sua vita privata, la sua ultima fotografia infatti è stata postata i primi giorni di dicembre 2019.