U&D, Ida Platano e Gemma Galgani: le due amiche hanno trascorso insieme il Natale

Ida Platano e Gemma Galgani sono ormai diventate le protagoniste indiscusse del trono over di “Uomini e Donne“. Entrambe hanno vissuto storie d’amore intense e tormentate, non andate a buon fine per la Galgani, mentre per Ida sembrerebbe che finalmente le cose con Riccardo stiano procedendo per il verso giusto.

Oltre a condividere le stesse pene d’amore, le due donne sono legate da una profonda amicizia. Il loro legame ha preso il via proprio nello studio di “Uomini e Donne”, infatti è lì che si sono conosciute ed è lì che hanno stretto un’amicizia che dura ormai da qualche anno. Gemma è stata molto vicina ad Ida durante i momenti di sofferenza vissuti a causa di Riccardo, difatti la donna non lo ha mai nascosto.

La loro profonda amicizia è stata suggellata anche durante il giorno di Natale, infatti attraverso delle Instagram stories, postate da Ida sul suo profilo, è emerso che le due amiche hanno trascorso insieme il giorno di Natale, scambiandosi doni e regali preziosi. Gemma non solo ha avuto un pensiero per la sua amica, ma lo ha avuto anche per Samuele, il figlio di Ida.

Difatti, le Instagram stories, ritraggono dapprima Gemma che si diverte su una bicicletta, ripresa da Ida, poi le due donne che si abbracciano e si scambiano appunto i famosi regali. Anche Samuele ha ricevuto un regalo da Gemma, infatti il bambino viene immortalato mentre gioca con il bigliardino che la Galgani gli ha donato in occasione del Natale.

Sono stati Ida e Samuele a raggiungere Gemma a Torino (paese nel quale la donna vive) e insieme hanno vissuto momenti di spensieratezza. Chissà che la visita della sua amica e di suo figlio, non abbiano fatto si che Gemma potesse dimenticare la delusione subita da Juan Luis e trascorrere dei momenti sereni, in compagnia di persone che le vogliono bene.